Полша ще продължи да разчита на газови и въглищни електроцентрали по време на енергийния преход, поне докато в страната не започнат да работят планираните ядрени мощности. Това заяви полският заместник-министър на енергетиката Милош Мотика в интервю за Wirtualna Polska и Money.pl.

По думите му Варшава поставя на първо място сигурността на енергийните доставки и наличието на стабилни мощности в системата, докато страната преминава към по-нисковъглеродна енергетика.

"До момента на пускане на ядрените мощности в Полша газовите и въглищните блокове ще бъдат неизбежни - особено през нощните часове, през зимата, когато не сме в състояние да осигурим мощност от възобновяеми източници", коментира Мотика.

Варшава поставя под въпрос и новата климатична цел на Европейски съюз за 2040 г., която предвижда 90% намаление на емисиите спрямо нивата от 1990 г. Според Мотика за Полша това изискване е "практически невъзможно за изпълнение".

По думите му през следващите месеци или години е възможна корекция на европейската климатична политика. Дебатът около промени в системата за търговия с емисии вече се води активно, като първоначално е бил подкрепян основно от страни от Централна и Източна Европа, включително Полша, Чехия и Словакия. Сега обаче към дискусията започват да се присъединяват и по-големи икономики като Германия и Италия.

Според полския министър предстоящите разговори в рамките на ЕС ще бъдат фокусирани и върху възможни механизми за ограничаване на цените на въглеродните квоти и за намаляване на натиска върху енергийните цени.