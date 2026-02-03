Узбекистан обяви мащабен проект за преработка на въглища в полимерни продукти на стойност $5 милиарда, съобщава пресслужбата на президента. Той предвижда годишна преработка на 8-9 млн. тона въглища и производство на над 1,1 млн. тона полимери, основно за индустриални и строителни приложения.

Инициативата е част от стратегията на страната да диверсифицира индустрията си и да създаде добавена стойност върху традиционно суровинни ресурси.

През сезон 2025-2026 г. страната очаква да добие 10 млн. тона въглища - с 1,3 млн. тона повече спрямо миналата година, а целта за следващия сезон е 11 млн. тона. От общия добив приблизително 8-9 млн. тона ще се преработват в полимери, а остатъкът ще бъде насочен към топлоелектрическите централи, домакинствата и публичния сектор.

Проектът включва разработването на находището "Нишбош" край Ангрен с инвестиция от $494 милиона и запаси от 233 млн. тона. Очакваният добив ще започне през 2026 г. с 1 млн. тона, а в перспектива годишният капацитет може да достигне 10 млн. тона.

На този фон, правителството планира да увеличи броя на частните компании във въгледобива от 16 на над 20 и чрез тях да осигури допълнителни 2,5 млн. тона добив. Президентът разпореди и подобряване на качеството на въглищата за населението.

Проектът е амбициозен, но рисковете остават, предупреждават експертите. Основните предизвикателства са технологични, свързани с химическата преработка на въглища, както и пазарните условия за полимерите.