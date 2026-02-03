Решаване на проблеми, адаптивност, критично мислене, гъвкавост, емоционална интелигентност, работа в екип, комуникационни и дигитални умения - изграждането на способности във всички тази направления нерядко остава встрани от учебните програми у нас, а е с огромна роля за превръщането на днешните деца в успешни възрастни утре.

Това е констатацията на водещи мениджъри, участвали в проучване на Световния икономически форум за уменията на 2030 г. Те са категорични - техническите способности са важни, но не остават по-назад истински човешките "меки" умения.

Именно тях в комбинация с дигиталната грамотност иска да развие сред учениците Vivacom с новата инициатива Job Lab, която реализира съвместно с организацията "Развий се". Тя още от пилотното си издание ще даде на десетки ученици от XI и XII клас достъп до обучения, чрез които да се подготвят по-добре за живота.

Job Lab стартира от 2021 г. в Босна и Херцеговина, година по-късно започва и в Словения, а от 2025 г. се провежда и в Хърватия. "Това не е просто разширяване в друга държава - всяка една е дала нещо от себе си", подчерта директорът "Корпоративна социална отговорност" на United Group Йована Лукич по време на представянето на инициативата.

Така у нас освен ученици от София, Варна, Велико Търново и Благоевград, ще се включат в отделен модул и младежи от преходни жилища.

Job Lab ще се реализира на три етапа. Първо ще се проведат обучения и творчески работилници в училищна среда, като целта е децата да открият силните си страни и да си създадат нагласа за развитие. След това участващите ученици ще трябва да подготвят самостоятелна работа, която ще бъде оценена от жури и най-активните ще посетят централата на Vivacom, където ще има допълнителни обучения за създаване на CV, подготовка за интервю за работа, боравене с AI и дигитални умения.

Източник: Vivacom Виктория Стоянова, Асен Великов и Йована Лукич

"Редица проучвания показват, че за да имат успешно развитие в бъдеще младите хора — независимо дали започват работа или продължават образованието си, трябва да усвоят меки и дигитални умения. Ето защо решихме да стартираме програмата Job Lab и да помогнем на младите хора в България да развиват тези така необходими за бъдещето им умения", заяви главният изпълнителен директор на Vivacom Асен Великов.

Виктория Стоянова от "Развий се" посочи, че програмата е разработвана съвместно с Vivacom в продължение на 9 месеца. Тя сподели и своя опит от 18 години на мениджърски позиции: "Младежите са добри и знаещи, но първата адаптация е трудна. В наши дни има ментори, но увереността се гради с малки стъпки и опит. Job Lab цели да даде увереност на децата".

Обученията започват още през този месец и ще продължат до май, като в пилотната фаза ще участват около 150 деца, а амбицията е следващите издания на Job Lab да имат още по-голям мащаб.