Ивайло Славов и Торстен Вегенер застават начело на българския IT холдинг Wiser Technology. От днес Славов става изпълнителен директор, а Вегенер управляващ директор, обявиха от компанията. Те допълват, че "промяната в управлението бележи навлизането на Wiser Technology в следващ етап от нейното развитие".

Фокусът на холдинга ще бъде върху международното разрастване, по-висока оперативна ефективност и изграждането на технологична компания, ориентирана към устойчив дългосрочен растеж.

Източник: Wiser Technology Ивайло Славов, изпълнителен директор на Wiser Technology

"Wiser Technology вече разполага със стабилна основа и платформа за растеж. Това, което ме мотивира, е комбинацията от дълбока технологична експертиза, силни екипи и амбицията да създаваме решения с реална стойност", коментира Ивайло Славов, изпълнителен директор на Wiser Technology.

Източник: Wiser Technology Торстен Вегенер, управляващ директор на Wiser Technology

"Нашият фокус е международната експанзия, дългосрочните партньорства с корпоративни клиенти и изграждането на модел, който подкрепя устойчив растеж", допълва Торстен Вегенер, управляващ директор на Wiser Technology.

Ивайло Славов и Торстен Вегенер са членове на Съвета на директорите на Wiser Technology от близо година. Това им дава задълбочено познаване на бизнеса, стратегията и оперативния модел на компанията. В комбинация с техния предприемачески и управленски опит, това създава предпоставки за бързи, информирани решения и уверено лидерство в следващата фаза на растеж.

Ивайло Славов е сериен предприемач и утвърден бизнес лидер с над 30 години международен опит в IT, финансовите и бизнес услугите. В кариерата си той успешно изгражда и развива както стартъп компании, така и утвърдени организации, с ясен фокус върху международната експанзия.

Торстен Вегенер е утвърден технологичен предприемач и мениджър с над 30 години международен опит в дигиталните услуги и корпоративните технологии. Той е основал, развил и трансформирал редица технологични компании, съчетавайки предприемачески подход с управление на бизнеси в голям мащаб, включително международна експанзия и сделки по сливания и придобивания.