Tesla без много шум през последните три години изгражда обширна мрежа от китайски доставчици на компоненти през последните, за да подкрепи програмата си за хуманоиден робот Optimus. Става дума за стотици компании, ангажирани с научноизследователска дейност и дизайн на хардуер, съобщава South China Morning Post.

Информацията идва на фона на драматичното решение на изпълнителния директор Илон Мъск да прекрати производството на Model S и Model X до средата на 2026 г., за да превърне завода във Фремонт, Калифорния, в фабрика за роботи с годишен капацитет от един милион единици Optimus.

Изграждането на "веригата Optimus"

Китайските производители изпращат малки партиди от примерни компоненти до Tesla в отговор на обратната връзка от клиента, като последно това е правено през последните месеци с главата на Optimus.

Доставчиците се възприемат като част от нововъзникваща "верига Optimus", отразяваща мрежите на доставчици, установени преди това от компании като Apple и самата Tesla за електрическите й превозни средства.

Производствени партньори, обхващащи актуатори, мотори, редуктори, лагери, визуални системи, сензори, винтове и батерии, сега се конкурират за осигуряване на позиции във веригата на доставки. Според анализ, Китай контролира около 63% от световната верига за доставки за хуманоидна роботика, като важни компоненти като актуатори с висок въртящ момент и сензори се произвеждат от регионални доставчици.

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls, и до момента доставчик от първи ред за електрическите превозни средства на Tesla, се превърна в ключов партньор. Съобщава се, че компанията е доставила образци на "биомеханични електромеханични актуатори" на Tesla, а китайските медии писаха в края на 2025 г., че Tesla е направила значителна поръчка за линейни актуатори от Sanhua, с очаквани доставки в началото на 2026 г.

Зависимостта от Китай

Morgan Stanley прогнозира, че премахването на китайските части от Optimus би увеличило производствените разходи от приблизително $46,000 на $131,000 на единица - непосилно повишение за Tesla, която цели в крайна сметка да намали разходите до около $20,000.

"В мащаб избягването на китайски компоненти би направило постигането на рентабилност почти невъзможно", заяви източник от индустрията.

Конкуренция и стратегически приоритети

По време на телефонна конференция за резултатите от четвъртото тримесечие на 2025 г., Мъск призна, че Китай ще бъде най-големият конкурент на компанията в областта на хуманоидните роботи. "Китай е невероятно добър в мащабирането на производството и доста добър в изкуствения интелект", каза той.

Въпреки това Мъск е убеден, че Optimus ще изпревари китайските конкуренти. "Мислим, че ще сме напред по отношение на интелигентността в реалния свят, електромеханичната сръчност, особено дизайна на ръката, който е най-трудното нещо в робота", заяви той.

Обратът към роботиката идва на фона на първият годишен спад в приходите на Tesla от 23 години насам. Нетната печалба за четвъртото тримесечие на 2025 г. падна с 61% до $840 милиона, докато компанията обяви планове да увеличи капиталовите разходи до около $20 милиарда през 2026 г. за финансиране на автономни превозни средства, роботика и производство на полупроводници.

Tesla също загуби короната си на най-големия производител на електрически превозни средства в света в полза на китайската BYD, която продаде 2,26 милиона електрически автомобила в сравнение с 1,64 милиона на Tesla.

Надпревара с времето

Китайските компании за хуманоидни роботи вече преминават от разработка към внедряване по-бързо от американските си конкуренти. Според изследователската фирма Omdia, приблизително 13,000 хуманоидни робота са излезли от заводите глобално миналата година, като китайските компании заемат четири от първите пет места по обем на доставките.

Мъск посочи в Давос, че продажбите на Optimus няма да започнат преди края на 2027 г., докато китайски конкуренти като LimX Dynamics вече изпращат бройки и търсят международни партньорства.