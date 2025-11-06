Акционерите на Tesla се събират днес, за да решат дали да одобрят предложения пакет от 1 трилион долара за главния изпълнителен директор Илон Мъск. Предвид историята им, може би са достатъчно безразсъдни, за да го направят, пише The Irish Times в свой анализ.

Със сигурност председателят Робин Денхолм настоява за сделка, сключена от нейния борд, според която Мъск ще получи нов пакет от опции върху акции, които биха могли да достигнат до 1 трилион долара през следващото десетилетие, ако постигне някои доста амбициозни цели, с което ще увеличи дела си в бизнеса до 25%.

Числата са изумителни, дори във време, когато възнагражденията на ръководителите са напълно загубили значение, а разликата в заплащането между висшето ръководство и производствения цех продължава да се увеличава. Денхолм отбелязва, че Мъск е заплашил да напусне, ако акционерите отхвърлят пакета.

Източник: GettyImages

Единственото възможно оправдание за пакет, близък до предлагания, е, че Мъск може да осигури неочакван растеж за инвеститорите в бизнеса. Но може ли? Данните на Tesla не крещят като "незаменим главен изпълнителен директор". Доставките от китайската фабрика са намалели през осем от десетте месеца тази година.

Намаляващи продажби в Европа

Междувременно продажбите и регистрациите на пазарите в цяла Европа намаляват. Продажбите във Великобритания са намалели наполовина на годишна база, според данни, публикувани тази седмица.

Регистрациите са намалели с 89% в Швеция, с 86% в Дания, с 50% в Нидерландия и с 31% в Испания. В Ирландия, макар че те са се увеличили с 0,37% от началото на годината, това е на фона на 3,3% ръст на общите регистрации на автомобили и 38% скок на електрическите превозни средства на пазара. През първите девет месеца на годината продажбите на Tesla са намалели с 28,5% в цяла Европа в сравнение със същия период на миналата година.

Публикувайки в X преди гласуването, Мъск написа:

"Tesla струва повече от всички други автомобилни компании взети заедно. Кой от тези изпълнителни директори бихте искали да управлява Tesla?"

Стела Ли от BYD е една от тези, които ни идват на ум, колкото и малко вероятна да е. Китайската марка побеждава Tesla безспорно на пазарите в Европа и Азия. Мъск управлява и няколко други компании, включително платформата за социални медии X, където е активен туитвач.

Ако Илон Мъск си тръгне и акциите се сринат, както прогнозира Денхолм, човекът, който притежава 16% от бизнеса, ще си навреди повече от всеки друг. Може би е време акционерите на Tesla да поемат този риск.