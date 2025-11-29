След само десет месеца съществуване, т.нар "Департамент за правителствена ефективност" (DOGE) официално е разпуснат, оставяйки зад себе си опустошителни последици и въпроси за цената на експериментите с държавното управление.

Когато Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за създаването на DOGE в първия си ден като президент, визията беше амбициозна: технологичният милиардер Илон Мъск и бившият републикански кандидат за президент Вивек Рамасвами щяха да ръководят "мащабна структурна реформа" до 24 юли 2026 година. Мъск дори обеща намаление на федералните разходи с до 2 трилиона долара през първата година.

Той видимо беше архитект на идеята за новата правителствена структура - даже абревиатурата ѝ е същата, като на любимата му криптовалута. Последното наду цената ѝ изключително сериозно, от което някои се облагодетелстваха. Тогава още не беше ясно, че този модел на държавни действия с частна полза ще стане запазена марка на втория мандат на Тръмп.

Така или иначе, очакването беше, че с безмилостно рязане на разходи и щатове и създаване на брутална (но и брутално ефективна) работна култура като тази в SpaceX Мъск ще промени начина, по който функционира държавната машина.

Мина по-малко от година и следите от челния сблъсък с реалността са видими. Илон Мъск беше буквално натирен от Доналд Тръмп след тежък скандал около данъчните промени. "Не съществува", категорично заяви директорът на Службата за управление на персонала Скот Купър пред "Ройтерс", когато беше попитан за статуса на DOGE.

Макар да не е вече "централизирана структура", принципите на организацията продължават да действат чрез други федерални агенции. Умниците от Силициевата долина дойдоха, научиха политиците на триковете си и им беше показана вратата - и то не твърде любезно.

Какво ни казват цифрите

От DOGE твърдят, че са спестили около 214 милиарда долара, но експертите оспорват тези данни, посочвайки завишени цифри и грешки като двойно броене.

Джесика Ридъл от института "Брукингс" описа пред Quartz цялата организация като "театър на съкращения", който показва "пълно неразбиране на основните причини за дефицита" - социалното осигуряване и Medicare, които представляват основната част от федералния бюджет.

Бюджетните експерти отбелязват парадокса: общите правителствени разходи през фискалната 2025 година се очаква да бъдат по-високи в сравнение с предходната година, въпреки драматичните съкращения на персонал.

А каква е цената?

Администрацията на Трамп обяви през август, че е освободила около 300 000 федерални служители - това е един на всеки осем цивилни правителствени служители. Според наблюдатели съкращенията са били извършени непропорционално и определени групи са били засегнати по-силно от други.

Най-драматичният удар дойде с пълното разпускане на USAID през февруари, което доведе до съкращаването на близо 2000 служители. Епидемиологични модели оценяват, че към юни над 640 000 души по света са загубили живота си поради прекъсването на помощта на USAID, като две трети от тях са деца.

Общности загубиха достъп до медикаменти за лечение и превенция на ХИВ, а активисти в страни, враждебни към хората с различна сексуалност, бяха принудени да бягат след прекратяването на американската правна подкрепа.

През април администрацията премахна над 270 гранта на Националните здравни институти на обща стойност поне 125 милиона долара, насочвайки се специално към изследвания, свързани с полова идентичност, сексуална ориентация и разнообразие.

Това включваше програми на Центровете за контрол на заболяванията за наблюдение на епидемията от ХИВ и специализирана лаборатория за тестване на лекарствена резистентност при полово предавани инфекции.

Къща от карти

Земята под краката на DOGE изчезна през лятото след експлозивния онлайн скандал между Трамп и Мъск през юни. Работещите за службата напуснаха централата, където някои бяха спали от февруари, а много бивши служители започнаха да се притесняват за криминални последствия от ролята си в съкращаването на правителствени програми.

Politico разказва в свой пространен материал как скандалът между Мъск и Тръмп първо оставя служителите в ступор - те са вярвали, че най-богатият човек в света може да ги предпази от всичко. След това DOGE започва да се разпада отвътре - обособяват се борещи се за наследството на милиардера лагери, някои минават изцяло в отбора на Белия дом, а други започват да работят за фирмите на Мъск.

Ключови фигури от агенцията се преместиха на други позиции в правителството, а най-видният от тях - Джо Гебия, съосновател на Airbnb, получи задача от Трамп да "разкраси правителствените уебсайтове".

Бивш служител на DOGE сподели пред Politico през юни: "Сега, ако някой от DOGE или представящ се за такъв ми поиска да направя нещо, просто няма да го направя сляпо."

Самият Мъск се върна към това, което правеше миналата година по това време - коментира американската политика в социалната си мрежа. Ангажираността му в безогледните съкращения и опитите му да влияе на политиката и в други държави обаче докараха големи главоболия на най-ориентирания към потребителите бизнес с негово участие - Tesla, която стана жертва на бойкоти по цял свят. Мъск обаче е "само" изпълнителен директор на компанията и даже успя да принуди нейния борд да му плати рекордно възнаграждение, с което вероятно ще стане първият трилионер в света.

Така или иначе, DOGE остава пример за това как амбициозните опити да се управлява държавата като стартъп могат да се сблъскат с правни и политически бариери - и да оставят реални човешки жертви зад себе си.