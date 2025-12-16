Илон Мъск стана първият човек в историята на света със състояние, надхвърлящо 600 милиарда долара, съобщават световните агенции. Новината идва на фона на съобщения, че космическата му компания SpaceX вероятно ще бъде оценена на 800 милиарда долара, пише Forbes.

"Мъск вече е първият човек в историята, чието нетно състояние надмина 600 милиарда долара. Никой друг никога не е имал нетно състояние от 500 милиарда долара", твърди изявлението.

Ексцентричният милиардер беше първият човек, преминал прага на нетно състояние от 500 милиарда долара през октомври. Той притежава дял от 42% в SpaceX, която се готви да стане публична компания догодина, предава Reuters.

Оценката на SpaceX би увеличила богатството на Мъск със 168 милиарда долара до 677 милиарда долара. Богатството на бизнесмена получи подкрепа и от дела му от около 12% в производителя на електрически автомобили Tesla, чиито книжа поскъпнаха с 13% от началото на тази година въпреки намаляващите продажби.

Източник: iStock

Те добавиха близо 4% в началото на тази седмица, след като Илон Мъск заяви, че компанията изпитва роботаксита без монитори за безопасност на предната седалка.

През ноември акционерите на Tesla одобриха план за възнаграждения на Мъск в размер на 1 трилион долара, което е най-големия корпоративен пакет от възнаграждения в историята.