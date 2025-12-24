Учени от Южноуралския държавен университет (ЮУДУ) създадоха и успешно тестваха многофункционален робот, който, за разлика от подобни роботи, работи без интернет или глобална система за позициониране. Той може да се използва в опасни обекти, в медицински заведения и дори като охранител. Това разказа пред ТАСС Салам Мохамед, изследовател в катедра "Системно програмиране" на ЮУДУ.

"Към момента няма аналози на това изобретение в Русия. Освен това, роботът е сглобен с изцяло местни компоненти, а интерфейсът му е както на руски, така и на английски език. Неговата уникалност се състои в това, че може да се ориентира в пространството без интернет или GPS връзка. Това стана възможно чрез синхронизиране на робота с триизмерни математически карти на пространството", обясни ученият.

По думите му, за робота е разработена специална уникална програма SPPA. Тя отговаря за моделирането на движенията на робота в ограничени пространства, позволявайки на механизма да "мисли". "Роботът запомня обратния маршрут и всички (евентуални) препятствия по пътя. Например на светофари, той подобно на човек, изчислява времето, необходимо за преминаване на пешеходната пътека, и своевременно взема решения за движение, като коригира скоростта си", каза Мохамед.

По думите му, устройството се управлява чрез компютър без намесата на човек, макар че е възможно и ръчно управление на функциите, задачите и движенията на робота, включително чрез смартфон, дори от друга държава. Възможна е и гласова комуникация с робота - той е винаги готов да комуникира със собственика си и да приема нови команди.

"Нашият робот умее да изпълнява много задачи. Сред функциите му е, медицински куриер, може да действа и като охранител на дома. Тази уникална машина е способна да изследва и опасни зони, дори да се спуска в шахти и други места, където не е безопасно за хора.

Вградената камера безпогрешно идентифицира обекти, а чрез термовизионно устройство роботът може да запомня и различава хора, дори ако лицата им са скрити. А чрез улавяне на шум и миризми, роботът ще може да предупреждава за аварийни ситуации в "повереното" му помещение", обясни ученият.

Към момента разработката на новия вид робот е напълно готова за производство и се търси компания партньор за (серийното й) производство.