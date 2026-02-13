Европейската централна банка (ЕЦБ) прие решение на 13 февруари 2026 г., с което издаде предварително одобрение на Баго (Люксембург) С.а р.л. за прякото придобиване на квалифицирано дялово участие, което надхвърля прага от 50 на сто от акциите от капитала и правата на глас в "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД, съобщи БНБ.

Баго (Люксембург) С.а. р.л. е портфейлна компания на Адвент Интернешънъл Л.П., оторизирано от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ като инвестиционен консултант, и е една от най-големите компании за дялов капитал в света.

След присъединяването на България към Единния надзорен механизъм, считано от 1 октомври 2020 г., ЕЦБ има изключителната компетентност да оценява уведомленията за придобиването на квалифицирани дялови участия в кредитни институции при съответното взаимодействие с БНБ, уточняват от БНБ.

Ще припомним, че през август 2025 г. Европейската комисия официално одобри придобиването на TBI Bank от американския частен капиталов инвеститор Advent International L.P.. Процедурата премина по опростения ред на преглед по Регламента на ЕС за сливанията, като регулаторът заключи, че сделката няма да породи проблеми с конкуренцията. Причината е, че пазарните дялове на двете страни в засегнатите пазари - България, Гърция и Румъния - са ограничени.

А през април 2025 г. Advent и тогавашният собственик 4finance Holding подписаха окончателно споразумение за продажбата на TBI Bank. Стойността на сделката надхвърля активите на банката към края на 2024 г., а условията предвиждат над 75% от сумата да бъде изплатена веднага, а остатъкът - в рамките на следващите 18 месеца.