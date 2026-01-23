Международният автомобилен производител Stellantis стартира производство на бензинова версия на новия модел на Fiat Grande Panda в завода си в Крагуевац, Сърбия. Това съобщи Иван Ристич, президент на Независимия синдикат на Fiat Chrysler Automobiles (FCA) за страната, цитиран от местните медии.

"Очакваме, че бензиновият Fiat Grande Panda ще бъде един от най-достъпните автомобили на нашия пазар и като цяло в Европа", заяви Ристич, цитирано оо обществената телевизия RTS.

Fiat Grande Panda Petrol разполага с 1,2-литров двигател и шестстепенна ръчна скоростна кутия. Цената му започва от около 15 500 евро за базовия модел.

Източник: Fiat

FCA Serbia, звеното на Stellantis, което управлява фабриката в Крагуевац, вече произвежда електрически и хибридни версии на Fiat Grande Panda. Електрическата версия на модела C3 на Citroen също се произвежда в завода.

Автомобилният завод в Крагуевац вече наема около 3000 работници за производството. За сравнение, миналата година на работа бяха наети 1000 души.

Източник: Fiat

Според информация на обществената телевизия в страната, FCA Serbia вече е въвела трета смяна в завода си, за да отговори на голямото търсене на своите автомобили.

"Това ще увеличи броя на произведените в нашата компания превозни средства с една трета", подчертава Ристич.

Според RTS в момента във фабриката в Крагуевац се произвеждат около 500 автомобила на ден. Местното звено на компанията е 67% собственост на Stellantis Europe, а останалата част се държи от сръбското правителство.