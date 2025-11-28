Тази седмица производителят на автомобили Stellantis обяви, че ще увеличи производството на Citroen C3 в завода си в Крагуевац, Сърбия с 40 000 автомобила годишно, съобщават сръбските медии. Това ще се случи догодина, а причината е голямото търсене на модела.

С това разширяване на капацитета общото годишно производство на C3 и неговата SUV версия - C3 Aircross, ще достигне 300 000 автомобила, заяви главният изпълнителен директор на Citroen Ксавие Шардон пред Bloomberg.

Досега C3 се произвеждаше в големи серии изключително в завода на Stellantis в Търнава, Словакия. Този завод обаче, където се сглобява и моделът Opel Frontera, достигна максимален капацитет, което ограничи доставките на C3, пише eKapija.

"Получаваме повече поръчки, отколкото можем да произведем", заяви Шардон.

По думите му допълнителният производствен капацитет е бил необходим, за да се отговори на търсенето. По този начин заводът в Сърбия получава по-голяма роля в глобалната производствена мрежа на Stellantis, този път в сегмента на най-продаваните градски автомобили.