Какъв вид жилищен имот можете да купите в някои от популярните европейски дестинации, ако разполагате с не особено много за такава покупка средства - от около 160 хил.-170 хил. евро, или около 180 хил.-200 хил. долара? Изявени експерти от пазара на недвижими имоти в Русия и други страни разясняват този въпрос пред ТАСС.

Към януари 2026 г. средната цена на апартамент с една спалня в Москва е около 14-15 милиона рубли. Това е средната цена във всички пазарни сегменти, включително както нови, така и съществуващи жилища. По обменния курс на Централната банка в края на януари, това се равнява на около 185 000-198 000 долара или 155 000-166 000 евро.

Кипър

Кипър е сред най-популярните европейски дестинации. Страната показва стабилен икономически и пазарен растеж - бизнес миграцията се увеличава, ИТ секторът се развива активно, а броят на международните компании и емигрантите, търсещи модерни жилища, нараства.

В Ларнака можете да закупите апартамент с една спалня в нова сграда с площ от около 45-50 квадратни метра за 155 000-166 000 евро.

В Пафос в рамките на този бюджет се предлагат компактни апартаменти в курортни комплекси.

"Цените на жилищата в Лимасол са по-високи, така че в рамките на посочения бюджет можете да намерите само студиа или малки апартаменти с една спалня от 35-40 квадратни метра в развиващи се райони", отбелязват местни експерти от пазара на имоти.

"Тези имоти се разглеждат като инвестиционни продукти - доходността от наем, в зависимост от града и имота, може да бъде около 6-8% годишно. Търсенето се обуславя от емигранти и служители на международни компании, както и от инвеститори, които вече имат статут на член на ЕС или са придобили имот за постоянно пребиваване и продължават да разширяват портфолиото си на кипърския пазар. Важно е да се вземе предвид и данъчната тежест - ставката на ДДС за имоти под наем е 19%, което влияе върху цялостната икономика на инвестицията" посочват още експертите.

Турция

Минималният бюджет за навлизане на турския пазар на имоти през 2026 г., според данни на Intermark Global, е $70 000-$120 000. За тази цена може да се намерят двустайни апартаменти в Алания, Анталия, Мерсин или Измир.

"За бюджет от $185 000-$198 000, може да се купи нов апартамент в жилищен комплекс с басейн, охрана и озеленен терен. В Мерсин и някои райони на Алания офертите започват от $70 000-$80 000. Тази цена включва довършителни работи и частично обзавеждане, а понякога дори пълно обзавеждане.

Инвестиционната привлекателност на Турция се основава на силното търсене на жилища под наем в курортните зони и големите градове.

Испания

Минималният бюджет за навлизане на испанския пазар на недвижими имоти, по данни на Intermark Global, е €120 000. За тази сума може да се закупи студио или апартамент с една спалня (25-45 кв. м) във Валенсия, Аликанте, Андалусия или предградията на Барселона.

"В Испания за тази цена най-често се купуват малки имоти на вторичния пазар, понякога в туристически райони край морето, но не и на централни и престижни места. Има "зрял" инвестиционен пазар с висока ликвидност и стабилно търсене", подчертават експерти.

Гърция

В Гърция с бюджет за около 125 000 евро е възможно да се закупи малко студио с инвестиционна цел от около 25 кв. м. По думите на експерти, подобни имоти могат да бъдат намерени в Солун, Пелопонес, предградията на Атина и Крит.

"Ценовият диапазон около 150 000 - 250 000 евро остава привлекателен за инвеститори с различна цел - запазване на капитала и/или генериране на пасивен доход в еврозоната.

В Атина за тази сума може да закупите ново студио или компактен апартамент в централни райони или райони с добра транспортна достъпност, насочен към дългосрочно отдаване под наем.

Доходността от такива имоти обикновено варира от 3,5% до 5% годишно", уточняват пазарни анализатори.