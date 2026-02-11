Най-големият жилищен пазар в света се намира в трудно положение. Цените на имотите в САЩ растат, което ги прави все по-недостъпни за мнозинството от хората, съобщават американските медии. Америка обаче има план за изход от кризата.

Тази седмица законодателите в Камарата на представителите одобриха пакет от законопроекти, насочени към повишаване на достъпността на жилищата, като предоставят на строителите и местните власти стимули за стимулиране на строителството чрез намаляване на регулациите около жилищното строителство., предава CNBC.

Законопроектът получи силна двупартийна подкрепа, като Камарата на представителите гласува с 390-9 гласа "за". Подобен аналог в Сената беше приет миналата година, също с двупартийни гласове. Това, както и фокусът на президента на САЩ Доналд Тръмп върху достъпността на жилищата, означава, че мярката има инерция да стане закон преди края на годината.

Източник: iStock

"Нищо не е по-лично за американците от възможността им да имат свой дом", заяви пред репортери Майк Флъд, републиканец от Небраска.

"Когато питате хората какво е основно в техните цели в живота, те ще ви кажат, че често работят по 55 часа седмично, понякога и извънредно и пак се чудят как да си купят собствена къща."

Законопроектът включва много разпоредби, включително намаляване на жилищните и екологични разпоредби относно строителството на домове. Местните общности биха могли да получат безвъзмездни средства, за да улеснят строителите, като предлагат предварително прегледани проекти за жилища, рационализират строителството или жилищното настаняване.

Министерството на жилищното строителство и градското развитие също ще разработи най-добри практики за насоки за зониране. Дефинициите за сглобяеми и модулни жилища ще бъдат актуализирани, за да се насърчат повече фабрично построени жилища, които могат да бъдат построени за част от времето в сравнение с по-традиционните методи за строителство на жилища. Обществените банки също ще получат тласък чрез законопроекта.

Една промяна би позволила на банките да приемат повече попечителски и реципрочни депозити, което би могло да помогне на банките да предоставят повече ипотеки на потенциални собственици на жилища. Други промени биха улеснили създаването на нови банки и биха променили начина, по който FDIC гледа на банковите сливания.

Законопроектът на Сената не включва много от разпоредбите за обществените банки и ще създаде повече програми в сравнение със законопроекта на Камарата на представителите. Сенатът прие пакета си миналата година като част от по-голяма защитна мярка. Законопроектът обаче получи значителна двупартийна подкрепа като самостоятелна мярка, включително подкрепата както на председателя на Сенатската комисия по банково дело, жилищно настаняване и градски въпроси Тим Скот, републиканец от Южна Каролина, така и на водещия демократ в комисията, сенатор Елизабет Уорън, демократ от Масачузетс.

Законопроектите получиха необичайно висока степен на двупартийна подкрепа. Този на Сената беше приет единодушно извън комисията, като всички 24 сенатори го подкрепиха. През декември комисия на Камарата на представителите прие законопроекта си с 50 срещу 1 глас.

Представителката Максин Уотърс, демократ от Калифорния, която подкрепи законопроекта, предупреди, че законодателството няма да бъде ефективно, ако жилищните програми останат недофинансирани. "Само политическите реформи не са достатъчни", коментира Уотърс.

"Тези програми трябва да бъдат финансирани, ако искат да работят."

Председателят на Комисията по финансови услуги към Камарата на представителите Френч Хил, републиканец от Арканзас, заяви, че приемането . а законопроект за жилищно настаняване е "споделена цел" между него и Скот. Хил каза, че ще работи със Сената, за да види къде имат обща основа и да постигне консенсус по законопроект, който може да стигне до бюрото на Тръмп.

Флъд подчерта, че е оптимистично настроен за приемането му тази година.

"Намираме се на кръстопът, в който трябва да се свърши нещо много голямо и всички искат да участват"Това не е като да прокарваме дневен ред, опитвайки се да убедим хората в нещо. Белият дом има идеи. Сенатът има идеи. Камарата на представителите има идеи."

Едно нещо обаче не е включено в законопроекта: формализиране на предложената от Доналд Тръмп забрана за закупуване на жилища от големи инвеститори. Вероятно е въпрос на време и това да се случи.