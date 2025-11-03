Домът е най-голямата инвестиция за повечето американци. Доходността обаче губи позиции, съобщава CNBC. Цените на жилищата в национален мащаб се повишиха с 1,5% през август в сравнение със същия месец миналата година, което е спад от 1,6% годишен ръст, регистриран през юли, според индекса S&P Cotality Case-Shiller U.S. National Home Price NSA.

Въпреки че цените на имотите все още не падат, те отслабват - нарастват с по-бавни темпове от настоящия 3% инфлация. Това означава, че богатството на жилищния пазар ерозира в реално изражение за четвърти пореден месец, според индекса. Цените на жилищата в почти всички метрополни пазари, откроени в индекса, паднаха от месец на месец през август.

Само Чикаго отбеляза ръст на цените. Цените на жилищата са сезонни и обикновено падат по това време на годината, но тази слабост беше по-значителна от типичните сезонни модели. Голяма част от това се дължи на упорито високите лихвени проценти по ипотеките, които стагнираха през лятото, когато се измерваше голяма част от този индекс. (Индексът е тримесечна плъзгаща се средна.)

Оттогава лихвените проценти са намалели, но не с много. Средната лихва по 30-годишната фиксирана ипотека започна през юни от малко под 7% и падна до 6,5% до края на август, според Mortgage News Daily. Сега е 6,19%. "Лихвите по ипотеките, които остават над 6,5%, продължават да оказват натиск върху търсенето от купувачите, дори през това, което би трябвало да е натовареният летен сезон.

Източник: iStock

"Комбинацията от високи разходи за финансиране и цени, които остават близо до рекордно високи нива, ограничава транзакционната активност", пише Никълъс Годек, ръководител на отдела за търгуеми стоки и стоки с фиксиран доход в S&P Dow Jones Indices.

Цените през август се повишиха най-много в столичния район на Ню Йорк, с годишен ръст от 6,1%, следван от Чикаго с 5,9% и Кливланд с 4,7%. От друга страна, цените в Тампа, Флорида, паднаха с 3,3% на годишна база, Финикс спадна с 1,7%, а Маями се понижи с 1,7%. Слабост имаше и на Запад, като цените в Сан Франциско паднаха с 1,5%, Денвър падна с 0,7%, а Сан Диего - с 0,7%. Сиатъл също се понижи леко.

"Пазарите, които отбелязаха най-резки печалби по време на пандемията, сега наблюдават най-големите корекции, докато по-достъпните метрополиси със стабилни местни икономики се държат по-добре", казва Годек.

"Тази корекция може в крайна сметка да доведе до по-устойчив пазар, но засега собствениците на жилища наблюдават как реалният им капитал ерозира, докато купувачите са изправени пред двойното предизвикателство - повишените цени и високите разходи по заеми."

Отделно проучване на Федералната агенция за жилищно финансиране (FHFA), което измерва цените на жилищата със съответстващи заеми, показа, че цените на жилищата са се повишили с 2,3% през август на годишна база и с 0,4% спрямо юли.

"Тази относителна сила на месечна база обръща скорошната слаба тенденция и показва известна стабилизация на цените на жилищата в САЩ след няколко месеца на месечен спад", коментира Еудженио Алеман, главен икономист в Raymond James, в изявление.

"Може да видим по-голяма стабилност в поскъпването на жилищата през останалата част от годината, тъй като ефектите от по-ниските лихвени проценти по ипотеките подкрепят повишената активност в жилищния сектор."

Лихвените проценти по ипотеките отвъд океана скочиха с 20 базисни пункта след намалението на лихвите от страна на Федералния резерв на САЩ. Това означава, че американският пазар на недвижими имоти вече е променен, коментират брокери.