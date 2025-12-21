По-рано тази година Money.bg съобщи, че ĸъм нaчaлoтo нa юли сpeднaтa цeнa нa eдpo нa тeлeшĸo мeco в България дocтигa 16,91 лв./ĸг, ĸaтo отбелязва поскъпване със 17,2% зa една гoдинa. Оказва се обаче, че тази тенденция не засяга само родния пазар.

Според данни на Бюрото по трудова статистика на САЩ цените на телешкото месо са се увеличили с близо 15% през последната година, като през юли един килограм пържоли е струвал средно над 12 долара, а този на каймата - малко над 6 долара. За сравнение, общата инфлация при храните е нараснала с около 3%, предава CNBC.

Защо цените се покачват?

Основната причина за поскъпването на този продукт са увеличаващите се разходи за отглеждането на животните. Според съвместно проучване на Щатския университет в Айова и Университета на Северна Дакота средствата, нужни за отглеждането на добитъка, са се повишили с 50% през последните пет години, като тази година достига 1000 долара на животно.

Сушата е друг ключов фактор. Липсата на трева принуждава животновъдите да я заменят с фуражи. Въпреки че цената на зърното е спаднала през последните години, в миналото фермерите са отделяли значително по-малко средства за това.

Източник: iStock

За разлика от отглеждането на пилета, където една ферма може да излюпи, отгледа и заколи собствените си животни в рамките на няколко седмици, говедовъдната индустрия включва няколко звена във веригата, които отговарят за различни периоди от отглеждането на крави.

Според Reuters 85% от американската месопреработвателна индустрия е доминирана от четири големи компании. През ноември Доналд Тръмп ги обвини в заговор за повишаване на цените, след което главният прокурор започна разследване. По-рано тази година три от тях платиха десетки милиони долари, вследствие на съдебни дела от 2019 г. за предполагаемо ограничаване на доставките с цел завишаване на цените на говеждото месо.

Естествените опасности като болест по животните, сърдечен арест и дори удар от мълния също не са за пренебрегване. За компенсирането на една изгубена крава трябва да се продадат около дузина животни.

Друга причина за нарастващите разходи е фактът, че немалка част от добитъка в момента не отива във веригите за месо, а се отделя за разплод. През 2025 година Министерството на земеделието на САЩ отбелязва най-ниското поголовие на говеда в страната от близо 75 години. Въпреки това, продаденото количество месо не е намаляло.

Андрю Грифит - професор по агрокултура и ресурси в Икономическия университет в Тенеси, обяснява този парадокс с постигането на по-добри резултат в генното инженерство. Така животновъдите успяват да добият по-голямо количество месо от една крава.

Източник: iStock

Така комбинацията от високо търсене, по-ниско предлагане и по-високи разходи за производство увеличават цените за крайния потребител.

"Цикъл на говедата"

Това понятие е свързано с цената на месото, търсенето и предлагането му. Когато производителите могат да получат по-висока печалба от говеда, те задържат повече женски за разплод. След това, когато предлагането се увеличи и цените паднат, стадата се свиват. Този процес отнема от 8 до 12 години, обясняват експертите.

Сушата оказва влияние и в това отношение - ако по време на този период не е имало достатъчно валежи, фермерите продават повече животи на веригите за месо, вместо да ги отделят за разплод.

Обикновено реализираната печалба от едно животно е между 100 и 200 долара.

Променя ли се качеството

Според Министерството на земеделието на САЩ "prime" е най-високата оценка за качеството на говеждото месо, която разглежда така нареченото мрамориране - наличието на мастни ивици в месото.

Източник: iStock

Представител на стопанската организация в Небраска споделя, че преди няколко години по-малко от 3% от месото на пазара е покривало тази оценка, докато в момента този процент е между 10 и 12.

Как една компания избягва вече три години повишаването на цените

Изпълнителният директор на Omaha Steaks Нейт Ремпе обяви пред CNBC, че въпреки масовото покачване на стойността на говеждото месо на американския пазар, неговата компания не е променяла цените на продуктите си вече три години.

Като причина той посочва използването на специални фризери, които замразяват месото мигновено, без да повлияват на вкуса и качествата му. Това позволява да купуват говеждо на по-добри цени и да го съхраняват до периодите, в които традиционно консумацията му се увеличава, например по Коледа.

Въпреки това, Ремпе не отхвърля възможността в бъдеще, ако разходите продължават да растат, компанията да повиши цените си.

Изпълнителният директор обясни, че Omaha Steaks се опитва да изравни консумацията на говеждо през цялата година. В момента фирмата осъществява близо 50% от продажбите си през последното тримесечие.

Според Нейт Ремпе понижаване на стойността на говеждото месо може да се очаква най-рано в края на 2027 година. В опит да намали цените, през октомври Доналд Тръмп обяви, че ще увеличи вноса на говеждо от Аржентина до четири пъти над сегашните количества. Според Андрю Грифит обаче, САЩ внася предимно кайма, така че тези действия на президента няма да постигнат очаквания резултат.

Едновременно с това Тръмп повиши митата за внос от страни като Австралия, Нова Зеландия и Уругвай, които също са сред основните доставчици на говеждо за САЩ. Това открои мотивите му по-скоро като политически, отколкото икономически, предвид съвпадащите избори в Аржентина, смятат експерти.