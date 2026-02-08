Обичате да пътувате, но сте от хората, които нямат излишни пари за далечни и екзотични дестинации. Европа също има какво да даде и то в изобилие. В тази статия няма да говорим нито за Париж, нито за Рим. Всъщност, има няколко лесни начина да спестите пари и да опознаете не чак толкова популярни места на Стария континент, пишат експертите от Time Out.

Те изследват Европа и откриват кои градове предлагат най-евтин транспорт, настаняване и, внимание, най-малко тълпи. Според тях Сараево е номер едно за бюджетна почивка.

Източник: EPA/БГНЕС

Тук нощувката в Airbnb струва около 40 евро, а бирата едва 2,30 евро. Сараево предлага комбинация от османска и австро-унгарска архитектура, вкусна храна и прекрасни планински гледки, а местните жители са приветливи и гостоприемни.

Градът има богата история - макар да е преживял обсадата през 90-те години, днес е оживен, пълен с живот и културно разнообразие, което му е спечелило прякора "Йерусалим на Европа". Старият град Башчаршия е страхотно място за разходки с тесни улички, джамии, църкви и традиционни кафенета.

Доста интересен е и пазарът "Маркале", където можете да опитате бурек и да се насладите на бира или чаша вино за около 2 евро. За тези, които обичат историята, има безплатни обиколки с екскурзовод, включително посещение на Латинския мост.

"Най-хубаво е да посетитте града през август - тогава е най-слънчево, а също така се провежда Сараевският филмов фестивал, един от най-големите в Югоизточна Европа", препоръчват туроператорите, цитирани от Time Out.

Сред останалите по-евтини, но добри дестинации са Тирана в Албания, Хъл във Великобритания, Мишколц в Унгария и столицата на Хърватия - Загреб.