Високите температури, сушата и американските мита повишиха цените на кафето през последните години. В края на януари фючърсите на сорта Арабика паднаха до под 3,40 долара за паунд - най-ниско ниво от повече от пет месеца, показват данни на Trading Economics. Въпреки че се очаква през 2026 година климата да е по-благоприятен, а реколтата по-добра, на пазара вече навлизат по-здравословни, печеливши алтернативи.

Ryze

Макар кафе от гъби да звучи нестандартно и подозрително, идеята за подобен продукт възниква още през 40-те години на миналия век. През 2025 година американската компания Ryze е отбелязва печалби на стойност над 300 милиона долара само от онлайн продажби, което е с 50% повече от миналогодишните, разказва Forbes. Така Ryze става най-продаваната марка кафе от гъби в САЩ.

Компанията е основана през 2020 година от Рашад Хосейн, който сега е неин главен изпълнителен директор, и главния маркетинг директор Андре Вернер, които притежават около 60% от нея в момента. Двамата се запознават по време на следването си в Харвард. Идеята за бизнеса е вдъхновена от високата им консумация на кафе, която не е била особено полезна за организма.

"Бяхме луди кафемани, пиехме по 10 до 20 чаши кафе на ден. И двамата знаехме, че ни е нужно нещо по-добро и просто попаднахме на гъби, докато търсехме адаптогени, билки и естествени форми на енергия", споделя Хосейн пред медията.

Източник: Ryze

Така целта им да създадат "по-здравословна, имуностимулираща алтернатива на традиционната чаша кафе" се превръща в основополагаща на бранда. Всеки от тях инвестира по 15 хиляди долара, а близки и приятели влагат още 70 хиляди. През първата година обаче печалбите ѝ са едва 120 хиляди долара, а времената на пандемията не са благосклонни към тях.

Това се променя през 2021 година, когато PS27 Ventures и Reign Ventures инвестират 1 милион долара, което им позволява да вложат повече в реклама.

Пазар

В началото на годината марката се появява на рафтовете в близо 1900 магазина на Target в страната. Продуктите ѝ включват два вида смес кафе от шест вида гъби за 30 порции, чиято редовна цена е 45 долара, както и шоколадови бонбони, напитки с матча, горещ шокоалд и дори ритуални сетове за приготвяне на цени от 80 и 100 долара.

Освен на пазара на кафе напитките, Ryze се конкурира и на пазара на продуктите, които подсилват имунната система и подобряват храносмилането и концентрацията, който продължава да расте и се очаква да стигне 62 милиарда долара до 2027 г.

Източник: iStock

Според фирмата за пазарни проучвания Grand View Research, Ryze и нейните основни конкуренти в сектора управляват общо 1 милиард долара годишни продажби на дребно. Отделно компанията поддържа група в Facebook с около 500 хиляди членове. Това, повишаващите се печалби и появата ѝ във физическите магазини свидетелстват за нарастващия интерес към кафето от гъби.

Предизвикателства

Въпреки това, мненията на експертите са противоречиви. Част от тях смятат, че Ryze разходва прекалено много средства за маркетинг, а едновременно с това голяма част от клиентите се отказват от абонаментите си.

За петте години, откакто компанията е на пазара, Ryze отчита милиони месечни абонаменти на стойност между 80 и 100 долара.

Според източници на Forbes компанията е била обявена за продажба през 2025 г. и не е имала надеждни купувачи, което поставя под въпрос дългосрочната ѝ траектория. От друга страна, Хосейн твърди, че не бързат да продават Ryze, а се концентрират върху привличането на дългосрочни, лоялни потребители на марката.

Българска компания също е на пазара на кафето с гъби

Оказва се, че идеята има бъдеще и на родния пазар. Миналата година Bacил Бaĸaлoв - cъздaтeл на бpaндa Мuѕhрrеѕѕо, гocтyвa в cтyдиoтo нa Money.bg. Той основава компанията преди две години, когато е едва на двадесет. Макар в началото да е продал едва 100 броя продукта, към момента на интервюто е реализирал продажби за над 1 милион лева, като 30% от поръчките са от редовни клиенти.

Източник: iStock

"Ние бяхме първият български бранд, който продава кафе с гъби. Имаше и други алтернативи за дългосрочна енергия, продуктивност, концентрация - чайове, добавки - но подобен продукт до момента нямаше. Ние сме пионерите, така да се каже. След това се зародиха конкуренти", коментира предприемача.

Според него в началото на Мuѕhрrеѕѕо никой вид от гъбите не се е отглеждал в България. През последните месеци обаче в сектора се говори, че вече има условия за отглеждането на гъбата лъвска грива в страната ни. Това показва засилен интерес към функционалните гъби и продуктите с тях.

Освен с кафе с гъби, Мuѕhрrеѕѕо предлага и смес с матча. Подобна формула се забелязва и при чуждестранните марки. Тази тенденция е в отговор на нарастващото търсене на стимулиращи безкофеинови напитки и опита на потребителите да намерят здравословен заместител на кафето.

"В началото мислех, че е нишов продукт, даже доскоро бях на това мнение. Но наистина мисля, че има огромен потенциал да стане много масов продукт- такъв, който може да се намери във всяка търговска мрежа. Това е продукт, който е добър на вкус и има много повече ползи от едно обикновено кафе", смята Bacил Бaĸaлoв.

Според изчисления на Световната банка линията на бедност през 2025 година е средно 3 долара на човек на ден, като варира в страните в зависимост от местната икономика. Данните показват, че един на всеки десет души в световен мащаб се оценява, че живее в крайна бедност.