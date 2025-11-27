Над 60 милиона лева реализиран оборот отчитат българските компании в европейската търговска мрежа на Lidl за първата половина на 2025 г., показват данни на популярния ритейлър. Местните производители разширяват присъствието си в международен мащаб, достигайки до 28 държави. Това е съпроводено и от осезаем ръст в оборота - цели 29% за първата половина на годината, спрямо същия период на миналата година.

Значението на този резултат надхвърля чисто цифровото изражение. Той отразява засилващото се доверие на европейските потребители към българските стоки, както и способността на родните производители да се адаптират към изискванията на международните пазари. В динамичните условия в световната икономика и нарастваща конкуренция, родните компании съумяват успешно да превърнат качеството и иновациите в свое конкурентно предимство.

Уникалният за Lidl модел на работа с локални доставчици, заложен още с навлизането на веригата у нас през 2010 година, позволява на множество български компании да преминат от националния и към международни пазари или да разширят присъствието си на външни пазари, ако вече са реализирали такова. По този начин производителите могат да разширят своите производствени обеми, да увеличат разнообразието в асортимента си и, покривайки европейските стандарти за качество, да достигнат до потребители в над 30 държави с надеждна логистика, подсигурена от веригата. И не на последно място, разширяването на производството във връзка с експорта на родни продукти води и до създаване на нови работни места и се превръща в двигател за българската икономика.

Кои са най-големите пазари за български стоки?

През първите 6 месеца на годината, съвместно с Lidl своя продукция в други страни са реализирали общо 30 български компании. Макар броят на производителите да намалява (от 36 на 30) спрямо същия период на предходната година, реализираният оборот върви стабилно нагоре. Водещият по оборот пазар, логично, е съседна Румъния, която отчита 17,6 милиона лева. Второто място е за друга съседна страна - Гърция, с 15 милиона лева.

Изнасящите в Румъния компании през първата половина на тази година се увеличават от 16 на 18, а асортиментът от артикули - от 35 на почти двойните 67. Точно обратно, в Гърция броят на компаниите-износителки намалява от 9 на 5, а асортиментът се редуцира от 26 на 15 артикула. Въпреки това обаче оборотът се повишава с 2,3 милиона лева. Освен напълно резонните предположения за постоянно нарастващ поток български туристи, търсещи познатото в магазините на Lidl, резултатът е безспорен знак за нарастващо търсене на български продукти с проверено качество в южната ни съседка и от местните потребители.

Заемащата последната позиция в топ 3 Германия обаче носи голямата изненада. Страната може да се похвали с почти двойно увеличен внос на продукти от България за първото полугодие, който достига 8,9 милиона лева (при 4,7 милиона лева през същия период на 2024-а). Отличните резултати могат да се обяснят с разширяването на асортимента и увеличаване броя на представените компании (от 5 на 6), както и включването на нови артикули като пшенични снаксове и био барчета.

Ръстът на оборота на водещите продукти за този пазар е впечатляващ. Сред тях изпъкват шоколираните плодове и ядки, за които оборотът от износ нараства с почти 50%. Производителят им "Виктория нутс" ЕООД отчита над 3,5 пъти ръст на експортния оборот през първата половина на 2025 г., като Германия се превръща в най-големия им пазар в мрежата на Lidl. Прекрасен пример за симбиозата между разпознаваемост на бранда и високо качество представляват био суровите барчета на "Смарт Органик" АД. Те се предлагат под Lidl марката Alesto и вече се реализират на 11 европейски пазара, а общият им оборот от износ с ритейл веригата за първото полугодие на 2025 г. нараства с цели 129,12 на сто, спрямо същия период на миналата година.

Макар и далеч от водещите позиции в общата класация, внимание заслужават пазарите, отчитащи най-голям ръст на годишна база. Това са Италия с почти 90%, Сърбия и Полша.

Кои са най-предпочитаните продукти?

През първата половина на 2025 г. настъпват известни размествания в разпределението на най-широко реализираните продукти в мрежата на Lidl отвъд граница спрямо същия период на предходната година. На първо място се нарежда слънчогледовото олио на "Клас Олио" ЕАД. На годишна база компанията добавя два нови (Кипър и Унгария), към единствения ѝ пазар към 2024-та - Гърция. Следват различните разновидности хляб на "Хебър" ЕАД, най-търсени сред клиентите на Lidl в страни, близки до нашия вкус и култура - Чехия, Хърватия, Латвия, Словения и Сърбия.

Впечатление правят резултатите в Румъния на новия, но набиращ сериозна популярност производител "Борн Уинър Глобал" ЕООД с богат асортимент от над 20 високопротеинови и фитнес храни и напитки. Значителният резултат е доказателство за сериозното търсене на продукти, насочени към хората, които полагат грижи за здравето и добрата си физическа форма.

Една от най-динамично развиващите се категории е тази на снаксовете и чипсовете. "Фикосота Фууд" ЕАД успешно реализира продукцията си на 10 европейски пазара (при едва 2 през първата половина на миналата година), а това ѝ позволява да отчете 8-кратно увеличение на оборота си на годишна база. Друг "отличник" е "Оргеник Фууд" ЕООД. Компанията прави голям скок - от износ на царевичен чипс за Lidl в Чехия през 2024-а, до общо 18 пазара днес, на които реализира по-широк асортимент продукти като чипс от бял и кафяв ориз, пуканки и царевични снаксове с различни вкусове. Логично, това води и до нарастване на експортния оборот, при това 9 пъти.

Струва си да се отбележи още един нов продукт в мрежата на Lidl. Това е сладоледеният десерт мочи с производител "Корте Дилето" ЕООД. Компанията отскоро си партнира с ритейл веригата, а вече достига до 20 европейски пазара извън България.

Положителни резултати наблюдаваме и в друга категория - тази на ориенталския тип продукти. Традиционният кадаиф на "Ем Джей Кейтъринг" ООД например бележи почти удвоен експортен оборот на годишна база и достига до шест пазара в Европа. Резултати, които могат да се приемат като недвусмислено доказателство за интереса на потребителите към специфичните вкусове, но подкрепен от гарантирано европейско качество от утвърдени производители.

Успехът на българските компании в мрежата на Lidl представлява трайна тенденция. Родните продукти с проверено качество са разпознаваеми под собствените марки на Lidl и се доказват като конкурентни на европейските пазари, a устойчивият модел на партньорство между смарт ритейл веригата и българските производители доказва своята ефективност във времето.