Образователна градина, която има за цел да възпитава от най-ранна детска възраст в устойчивост, отговорен избор на храна и осъзнато потребление. Такава е мисията на "Фермата на Lidl", която беше открита в село Равно поле. От Лидл България и "Асоциация Родители"имат амбицията здравословното хранене с качествени продукти да стане по-масово, като вярват, че навиците се изграждат още от ранна детска възраст.

Фермата е изградена за по-малко от година до логистичния център на компанията в с. Равно поле и е част от стратегическата визия на Lidl за устойчиво бъдеще, стана ясно по време на специално събитие, на което фермерите, отговорни за градината, показаха как изглежда пътят на здравословните продукти.

Проектът е насочен най-вече към децата и основната му цел е чрез съвременни образователни методи и лично преживяване, те да разберат откъде идва храната, защо е важна за здравето, как хранителните ни избори влияят на природата и какво стои зад устойчивите практики в земеделието.

Източник: Lidl България Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България

"Фермата на Lidl" е осъществена мечта да дадем на децата вдъхновение, грижа за бъдещето и знание. Ние сме наясно, че образованието е един от ключовете за истинска промяна, затова създадохме кампанията #ХраненеСмисъл, а днес правим следваща амбициозна крачка с визия към бъдещето.

Проектът е естествено продължение на усилията ни да допринесем за здравето на потребителите и опазването на околната среда, включително чрез трансформация на продуктите ни собствена марка. "Фермата на Lidl" е проект без аналог в българския ритейл, който дава на децата преживяване и знания извън стандартния учебен процес", заяви Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

Източник: Lidl България

Фермата е изградена е на принципа на биодинамичното земеделие и включва градински лехи с различни видове и сортове растения, зона за компостиране, открити и закрити кътове за обучение и игри. Предстои да бъде направена и оранжерия.

Източник: Lidl България

"Фермата е не просто информационна инициатива - тя е образователна, възпитателна и с изключително голяма обществена значимост. Темата за здравословния начин на живот е в основата на устойчивото развитие и е една от целите на хилядолетието. Затова подкрепяме тази вдъхновяваща инициатива," заяви по време на откриването Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката.

В скоро време предстои първото организирано посещение на деца във фермата - от училището в Елин Пелин. Чрез мисии и работилници, интерактивно съдържание и практически дейности децата ще се учат да садят, да наблюдават и да берат зеленчуци, ще опознават сезонността на растенията, сложните взаимодействия в екосистемите, значението на съхраненото биоразнообразие и ще откриват как природата връща грижата, която получава.

От следващата пролет образователния център ще приема често и безплатно организирани групи ученици от цялата страна. Първоначалната програма е подготвена за деца от първи до четвърти клас, като предстои да бъде разширена за целия образователен цикъл на учениците.

Източник: Lidl България

"За нас от Асоциация "Родители" е вълнуващо да участваме в създаването на този център за учене чрез преживяване, защото тук децата не просто ще научават, а ще разбират със сърцето си. Чрез директен досег с природата те ще имат възможност да осмислят значението на здравословното хранене и устойчивите навици в ежедневието ни. Този мащабен проект е доказателство, че когато работим заедно, можем да дадем на децата си истински качествено и щастливо място за израстване", коментира Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация "Родители".

Освен Асоциация "Родители", партньори на Lidl са Фондация "ЕкоОбщност" и експертът доц. Десислава Димитрова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.