Как се изминава пътят от професионален покер играч до основател на бизнес за милиони? Основавайки своята компания за овесени напитки, Брайън Тейт показва как страстта и стратегическото мислене могат да превърнат хобито в бизнес и то печеливш.

От 20- до 29-годишна възраст Тейт изкарва прехраната си като професионален покер играч. Участва в турнири без лимит в Лас Вегас и частни клубове из цялата страна. Когато се "пенсионира", вече е натрупал почти $10 милиона.

"Когато достигнеш най-високото ниво, започваш да мислиш за следващия връх", казва Тейт. Този "следващ връх" се оказва овесената напитка - суперхрана, която сам си приготвя, за да поддържа енергията си по време на дълги покер маратони.

"В покера седиш на масата по 12 или повече часа на ден. Много е важно да се храниш добре", обяснява "любовта" си към наглед странната закуска Брайън.

Източник: World Series Of Poker

All in: Oats Overnight

През 2016 г., след като не намира готови овесени напитки на пазара, Тейт инвестира $500 хиляди от покер печалбите си в производствено съоръжение в Темпе, Аризона. Първата партида се произвежда от приятели в покер средите, а майка му се грижи за изпълнението на поръчките.

Компанията стартира с 3 вкуса - шоколад, ягода и зелена ябълка. Идеята е проста: овесени ядки, смесени с 20 грама протеин, които се разбъркват с мляко и се оставят в хладилника за една нощ.

"Не познавах никого, който да яде студени овесени ядки", казва Томас Келер, стар приятел от покера и днес директор по електронната търговия в компанията.

Финансиране и растеж

Първите 3 години бизнесът се финансира изцяло от печалбите на Тейт от покера. По-късно обаче той започва да привлича инвеститори и успява да набере близо $65 милиона за разширяване на производството и маркетинга.

Днес Oats Overnight генерира над $200 милиона годишно, а Forbes оценява компанията на около $350 милиона. Основната част от приходите идва от електронната търговия - 300 000 активни абонати, представляващи 90% от продажбите. "Въпросът е как да накарате клиент да интегрира продукта в начина си на живот", разсъждава Тейт. Затова компанията насърчава посетителите на уебсайта да се регистрират, като им предлага безплатен шейкър с логото на Oats Overnight с първата им поръчка, както и еднократна отстъпка от 25%.

Източник: Oats Overnight

"Фокусът ми е върху това, което мога да контролирам", казва Тейт. Оптимизацията на продуктите и разширяването на вкусовете от 3 на 30 в рамките на 5 години увеличава задържането на клиентите с 8-10%.

През 2021 г. Tейт стартира продажби в търговските вериги, включително Wegmans, Whole Foods и Walmart. До 2023 г. продажбите в магазини достигат $100 милиона и представляват 30% от общите приходи.

"От самото начало Брайън е напълно отдаден на бизнеса", коментира Джак Драйфус, основател на инвестиционния фонд Impatient Ventures. "Имаше моменти, когато почти бяхме без пари, но той продължаваше да намира начин да се движим напред."

Смел залог, който довежда компанията до ръба

Разбира се, Тейт не е загубил инстинкта си да поема рискове.Затова през 2022 г. плаща на екип от инфлуенсъри, за да насърчат потребителите на TikTok да се възползват от гаранцията за връщане на парите на Oats Overnight. "Ако нещо има само 20% шанс за успех, но потенциалната награда е десетократно по-голяма, винаги трябва да поемате този риск", обяснява решението си той.

По това време процентът на възстановяване на суми на Oats Overnight е едва 1% и Байън изчислява, че дори ако броят им се утрои, кампанията ще привлече достатъчно клиенти не само за да излезе на нула, но и за да реализира печалба.

В началото изглежда, че идеята му работи. Впоследствие обаче заявките за възстановяване на суми скачат с невъзможните 500%. Така компанията понася шестцифрена загуба в момент, когато все още не е печеливша, поради което е принудена да прекрати кампанията.

Нови инвестиции и печалба

През септември 2025 г. Oats Overnight откри нова фабрика в Уест Честър Тауншип, Охайо, която ще учетвори производството, ще намали времето за доставка средно с 2 дни и ще намали разходите за доставка с над $3 на кутия.

Компанията стана печеливша за първи път тази година. Сигурно доказателство, че комбинацията от стратегическо мислене, лична отдаденост и готовност за риск може да превърне една нишова идея в мултимилионен бизнес.