Броят на закритите дружества в съседна Румъния се е увеличил с 32,4% през първите десет месеца на 2025 г., пише Profit.ro. Общият им брой достига 46 917 спрямо 35 436 през същия период на 2024 г., според данни на Националната служба по търговския регистър (ONRC).

Най-много прекратявания на дейност са регистрирани в Букурещ - 9 396 дружества (увеличение от 35,43% спрямо януари-октомври 2024 г.). Близки стойности се отчитат и в окръзите Клуж (2 641 дружества, +42,6%), Илфов (2 439, +28,37%), Констанца (2 273, +21,88%), Тимиш (1 929, +19,29%), Брашов (1 740, +47,21%) и Яш (1 729, +24,48%).

В другия край на класацията най-малко прекратявания са регистрирани в окръзите Яломица - 250 (+31,58%), Ковасна - 266 (+45,36%), Мехединци -320 (+39,74%), Кълъраш - 322 (+21,51%) и Харгита - 340 (+7,26%), съобщава Agerpres.

Най-значителен ръст на фалитите е отчетен в окръзите Марамуреш (+67,8%), Олт (+62,25%), Алба (+56,06%) и Вълча (+55,38%). Намаление на броя на прекратяванията не е регистрирано в нито един окръг.

Секторът с най-много прекратявания през периода януари-октомври 2025 г. е търговията на едро и дребно, ремонтът на моторни превозни средства и мотоциклети - общо 10 509 затворени бизнеса.

Според цитирания източник строителството, професионалните, научните и техническите дейности, както и транспортът и складирането също са сред секторите с голям брой закрити фирми - съответно 3 924 (+9,55%), 3 884 (+12,58%) и 3 211 (+18,66%).

Само през октомври са регистрирани 5 407 прекратявания. Най-много са в Букурещ (1 191), следвани от окръзите Илфов (306), Клуж (298), Констанца (204), Яш (203) и Тимиш (203).