Преди малко повече от три години Volkswagen обяви една от най-значимите индустриални инвестиции в историята на Испания - 10 млрд. евро за ускоряване на електрификацията на местното автомобилно производство. Централният елемент на този план е новата фабрика за батерии за 3 млрд. евро в Сагунто, край Валенсия. Днес, където тогава имаше само портокалови градини, вече изникват масивни бели корпуси, железопътни линии и строителни екипи, които подготвят терена за производство, което ще започне през септември 2026 г., предава El País.

По време на обиколка из площадката финансовият директор на PowerCo - подразделението на Volkswagen, което развива бизнеса с батерии - Хавиер Ривера напомня, че първият стълб е бил издигнат едва преди година. Сега компанията е уверена, че още догодина ще произведе първите батерийни клетки, предназначени за електромобилите, които групата ще сглобява в Марторел и Ландабен от 2027 г.

Първият производствен блок ще достига капацитет от 10 GWh годишно - около 55 000 клетки на ден. Това означава батерии за приблизително 450-550 електромобила дневно, тъй като един автомобил използва между 100 и 120 клетки. Строителството на блока трябва да приключи до края на годината, а производството ще работи на три смени, седем дни в седмицата. Планът предвижда изграждане на общо четири блока с общ капацитет 40 GWh, с възможност за разширение до 60 GWh при по-високо търсене.

Когато гигафабриката достигне пълния си мащаб, тя ще може да произвежда клетки за около половин милион електромобила годишно - близо четвърт от автомобилното производство на Испания. Вторият блок трябва да заработи през първата половина на 2027 г., с което ще завърши първата фаза на проекта, предвидена да осигури работа на 1600 души. Втората фаза, очаквана през 2028 г., ще доведе броя на служителите до над 3000.

В момента вътрешността на сградите все още е празна, тъй като предстои доставка на специализираното оборудване, голяма част от което идва от Китай. То ще работи в т.нар. бели и сухи помещения - зони с изключително строги условия: влажност под 1%, почти нулево количество прах и постоянна температура около 21°C. За строителството им PowerCo работи с южнокорейската компания K-Ensol, а само един блок включва 17 такива помещения на площ, колкото осем футболни игрища.

На обекта вече работят около 1400 души, от които близо 300 са служители на PowerCo. През следващата година ще бъдат назначени още около 500 оператори за старта на производството. Всички батерии от Сагунто ще бъдат транспортирани по жп линия до заводите на Volkswagen в Марторел и Ландабен, които през 2025-2026 г. започват производство на новите си по-достъпни електрически модели - Cupra Raval, Volkswagen ID. Polo, ID. Cross и Skoda Epiq, на цени около или под 25 000 евро.

В началото фабриката ще произвежда батерии по технология LFP (литий-железен фосфат) - вариант, който е по-евтин от NMC, но с по-ниска енергийна плътност, подходящ за по-компактни градски електромобили. Ривера подчертава, че линиите са проектирани да бъдат гъвкави и в бъдеще могат да преминат към производство на други типове клетки, включително на базата на натрий или твърдотелни батерии - технология, която автомобилната индустрия смята за дългосрочна цел.