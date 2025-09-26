Volkswagen обяви временно спиране на производството в два от заводите си в Германия. Причината - ниското търсене на изцяло електрически автомобили. Производството ще бъде преустановено за една седмица в средата на октомври в Дрезден и в завода в Цвикау, където се произвеждат 6 електрически модела за VW, Audi и Cupra.

Компанията планира и съкращаване на работната седмица с един ден в трети завод, този в Оснабрюк, Долна Саксония. Обмислят се и дни за затваряне на още едно производство - това в Емден, където се произвеждат моделите ID.4 и ID.7.

Заводът в Цвикау бе преустроен към производство на електромобили през 2020 година. С това бе сложен край на 116-годишната история на производството на автомобили с двигатели с вътрешно горене, включително емблематичния Trabant.

"Volkswagen коригира производствената програма в своите заводи, за да отговори на текущото търсене на клиентите за моделите, произвеждани там", заяви говорител на компанията. В завода във Волфсбург обаче ще бъдат добавени допълнителни смени през уикенда.

Спад в търсенето

Продажбите на електрически автомобили в Европа се забавят, докато търсенето на хибридни модели нараства. Според данни на Европейската асоциация на производителите на автомобили, електромобилите представляват едва 16% от новите регистрации, докато хибридите достигат 37%.

Сред факторите за ограниченото търсене в Южна Европа например е слабата инфраструктура за зареждане. На този фон, китайски марки като BYD регистрират ръст на продажбите до близо 250% през първите 8 месеца на годината спрямо 2024 г.

Главният изпълнителен директор на VW, Оливър Блум, коментира, че индустрията преживява "мащабни промени" с "ясен спад в търсенето на електрически автомобили с батерии".

По данни на компанията, почти всеки втори електромобил на Volkswagen Group в света се произвежда в Цвикау.