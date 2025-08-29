Новият модел на Volkswagen Tiguan 2025-а година внасят истинско европейско усещане в пренаситения сегмент на компактните SUV автомобили, пише специализираното издание Car and Driver. Напълно обновен, автомобилът се отличава с нов стил отвътре и отвън, подобрен интериорен дизайн и избор на материали, както и актуализации на инфоразвлекателната система с по-големи 12,9- и 15,0-инчови сензорни екрани.

Механично Tiguan преминава към платформата EQB evo на VW (същата, която е в основата на хот-хеча GTI - добра новина за спортните шофьори).

Усещане за лукс и практичност

Новият SUV е по-лек с около 77 кг спрямо предходния модел, което подобрява динамиката и икономията на гориво.

Източник: Volkswagen

Под капака работи 2.0-литров турбо двигател с мощност 201 к.с. и въртящ момент 300 Nm, съчетан с 8-степенна автоматична трансмисия. Автомобилът предлага версии с предно и 4Motion задвижване, като FWD достига до 34 MPG на магистрала.

При AWD вариантите теглителният капацитет е до 816 кг, което го прави практичен за ремаркета и семейни пътувания.

От VW казват, че новият Tiguan е по-добре подготвен отвсякога да се конкурира с други кросоувъри като Honda CR-V, Mazda CX-50 и Kia Sportage.