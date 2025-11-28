Европейският авиационен гигант Airbus нареди незабавно обновяване на софтуера на значителен брой самолети от най-продавания модел авиолайнери в света - A320, съобщават световните агенции. Според индустриални източници мярката засяга около 6000 самолета, или повече от половината от глобалния флот на този модел.

Решението идва след инцидент през октомври, при който бе установено, че интензивната слънчева радиация може да повреди критични данни за функционирането на системите за управление на полета.

Става дума за полет на авиокомапния JetBlue от Канкун, Мексико към Нюарк, Ню Джърси на 30 октомври. Самолетът извърши аварийно кацане в Тампа, Флорида след проблем със системата за управление и внезапно неконтролирано понижение на височината. Няколко души бяха откарани в болница.

Европейската агенция за авиационна безопасност ще издаде спешна директива, съобщи Airbus. Компанията призна, че се очакват оперативни смущения за пътници и клиенти.

За около две трети от засегнатите самолети спирането от експлоатация ще е относително кратко - за възстановяване на по-стара версия на софтуера. При стотици машини обаче може да се наложи и подмяна на хардуер, а това ще отнеме седмици.

Техническият проблем трудно можеше да дойде в по-неподходящ момент - в навечерието на празничния сезон.

Според данни на Airbus понастоящем са в експлоатация около 11 300 самолета от семейството A320, включително 6440 от основния модел A320. С появата си в края на 80-те той предизвика истинска революция заради високата степен на компютъризация и използването на джойстик за пилотиране.