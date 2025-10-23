Големите европейски аерокосмически компании се договориха - след многомесечни преговори - за първоначално споразумение за обединяване на дейностите си по производство на спътници, които дейности към момента са губещи. Целта е да противодействат на неконтролируемия растеж на конкурентите си, водени от Starlink на Илон Мъск, съобщи Reuters.

Дългоочакваната сделка между Airbus, Thales и Leonardo предвижда да се създаде нова компания през 2027 г. - което обаче подлежи на одобрение от съответните европейски регулатори, които преди са се противопоставяли на подобни действия.

Новата компания се предвижда да наеме 25 000 души от цяла Европа, съобщават компаниите.

Airbus, според предварителното споразумение, ще държи 35% в новата компаиня, а Thales и Leonardo ще имат по 32,5%, се казва още в съвместното изявление. Уточнява се, че новата компания ще работи под съвместен контрол "с балансирана структура на управление".

Сделката се очаква да комбинира производствените и обслужващи дейности на Thales Alenia Space и Telespazio - две съвместни компании между Leonardo и Thales - както и различни космически и дигитални бизнеси на Airbus, като останалите космически дейности остават собственост на Leonardo и Thales SESO.

Разговорите между трите компании са започнали още миналата година, като идеята е да се копира моделът на сътрудничество на европейския производител на ракети MBDA, който е собственост на Airbus, Leonardo и BAE Systems.

Водещите европейски производители на спътници отдавна се конкурират в изграждането на сложни космически кораби в геостационарна орбита, но са засегнати от конкуренцията на сравнително евтини малки спътници в ниска околоземна орбита, отбелязва Reuters.