Европейският самолетостроител Airbus постигна историческа победа във вторник, когато семейството A320 изпревари Boeing 737 и стана най-доставяният авиолайнер в историята, предаде "Ройтерс".

Десетилетията рекорд на Boeing падна с предаването на модел A320neo на саудитския авиопревозвач Flynas. Това доведе общия брой доставки до 12 260 откакто серията A320 влезе в експлоатация през 1988 година, според данни на британската авиационна аналитична компания Cirium.

Търсенето на работните коне в индустрията - самолетите A320 и 737, нарасна значително през последните години. Икономическият растеж, воден от Азия, доведе десетки милиони нови пътници от средната класа в небето.

Airbus по-рано стана най-големият самолетостроител в света, а след 40-годишна надпревара взе короната и при теснофюзелажните пътнически самолети.

Самолетът, който спаси Airbus

Представеният през 1984 година A320 се появи в момент, когато бъдещето на Airbus беше несигурно след проблемното въвеждане на два широкофюзелажни самолета. Самолетът излетя за първи път през 1987 и влезе в експлоатация следващата година.

Инженерите в Тулуза, Франция, направиха амбициозна стъпка, въвеждайки компютърно управление fly-by-wire в масов пътнически самолет - пионерски ход, който срещна съпротива от синдикати и някои превозвачи, но в крайна сметка стана индустриален стандарт.

Проектът едва избегна колапс, когато френският президент Франсоа Митеран и германският канцлер Хелмут Кол, неосъзнавайки че са избрали един и същ посредник, помолиха баварския политик Франц-Йозеф Щраус да посредничи в спора им.

Британският премиер Маргарет Тачър заяви пред парламента през 1984: "Не искам още един Concorde в ръцете си", визирайки превишените разходи за свръхзвуковия самолет.

"Това беше първият наистина успешен неамерикански граждански самолет. Той принуди другите да създадат конкурентни алтернативи", подчерта пред "Ройтерс" Макс Кингсли-Джоунс от Cirium.

Boeing отговори с успешна версия наречена 737NG, но третото поколение 737 MAX потопи компанията в хаос след фаталните катастрофи през 2018 и 2019 година.

Сега западният дуопол се изправя пред заплахи от Китай и другаде. Пример за това е бразилската Embraer, която вече е установен играч в по-малкия клас, и за която се смята, че разработва машина именно в класа на 737 и на новия лидер A320.