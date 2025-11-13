Федерален съд в Чикаго е задължил Boeing да изплати над 28 млн. долара на семейството на служителка на ООН, загинала при катастрофата на самолет 737 MAX в Етиопия през 2019 г. Решението е първото по редица дела, заведени след двете трагедии с модела MAX - в Етиопия и Индонезия, при които загинаха общо 346 души.

Според договорка между страните, постигната в сряда сутринта, семейството на 32-годишната Шикха Гарг ще получи общо 35,85 млн. долара - сумата по присъдата плюс начислени лихви от 26%, като Boeing се отказва да обжалва.

Компанията изрази съжаление за загиналите и посочи, че макар повечето искове вече да са уредени чрез споразумения, семействата имат право да търсят правосъдие в съда.

Адвокатите на ищците заявиха, че решението носи "публична отговорност за неправомерното поведение на Boeing". Искът твърди, че моделът 737 MAX е бил дефектно проектиран и че компанията не е предупредила за рисковете, свързани със системата за автоматичен контрол на полета - същата, която допринесе и за катастрофата на Lion Air в Индонезия пет месеца по-рано.

Американският производител вече е уредил над 90% от гражданските дела, свързани с двете катастрофи, като е изплатил милиарди долари под формата на обезщетения, съдебни споразумения и наказателни плащания. На 5 ноември Boeing постигна и извънсъдебно споразумение с още три семейства на жертви от полета на Ethiopian Airlines, но условията не бяха разгласени.