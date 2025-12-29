Ван Нинг, председател и главен изпълнителен директор на производителя на играчките Labubu - Pop Mart International Group, е загубил 11,3 милиарда долара от състоянието си за четири месеца на фона на притесненията за дългосрочните резултати на компанията, пише Forbes.

38-годишният предприемач има състояние от 16,2 милиарда долара - спад от 41% спрямо август, когато беше дори по-богат от Джак Ма, съосновател на гиганта за електронна търговия Alibaba. Акциите на котираната в Хонконг Pop Mart се сринаха с 40% до около 200 хонконгски долара (25,7 долара) през този период.

Предстоящата година може да донесе значителни предизвикателства за Pop Mart, тъй като се очаква растежът на приходите да се забави до около 30%, в сравнение с прогнозните 200% през 2025 година, според Джеф Жанг, анализатор на акции в Morningstar.

Докато високата база от тази година е фактор, Жанг посочва и отслабващото търсене в Китай и по-бавния растеж в чужбина, докато цените на Labubu падат на вторичните пазари.

На китайската платформа за препродажба Dewu цените за най-новата серия Labubu 4.0 паднаха с около 30% до приблизително 115 юана (16,3 долара) на бройка от пускането на куклите в края на август. Цифрите показват забавяне - контраст спрямо по-ранните прогнози на ръководството на Pop Mart. Ван предвиди, че компанията "лесно" може да достигне 30 милиарда юана продажби през 2025 година, след като приходите се утроиха на годишна база до 13,9 милиарда юана през първата половина.

Една от причините за по-бавния растеж е стратегията на Pop Mart, казва Марк Танър, управляващ директор на изследователската фирма China Skinny в Шанхай. Компанията увеличава предлагането, тъй като се стреми да стане развлекателна марка подобна на Disney, вместо да разчита на маркетинг, базиран на оскъдност.

Куклите Labubu - колекционирани от знаменитости като Риана, Ким Кардашиян и Лиса от K-pop групата Blackpink неотдавна бяха причина за дълги опашки и скандали в магазините по целия свят.

"Имам впечатлението, че Pop Mart умишлено става все по-достъпна, за да изгради мащаб", каза Танър. Компанията сега произвежда 50 милиона кукли месечно, в сравнение с 10 милиона по-рано през годината, според изследване на Deutsche Bank.

То посочва и признаци на "модна умора", тъй като потребителите вече не бързат да купуват по-лесно достъпните Labubu. "Това се доказва от намаляващия трафик и липсата на опашки в повечето чуждестранни магазини, с изключение на нови отваряния или избрани градове."

Жанг от Morningstar казва, че дългоочакваното филмово сътрудничество със Sony би било "естествен ход за разширяване на глобалното влияние на Labubu". Той добави, че Pop Mart вероятно ще следва стратегията на конкуренти като Disney, за да се диверсифицира в други сектори, включително продукти, свързани със забавление и медии.