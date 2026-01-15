Организация за трудови права твърди, че е открила доказателства за експлоатация на работници в китайска фабрика, която произвежда хитовите в цял свят играчки Labubu, съобщава BBC. China Labor Watch (CLW), неправителствена организация, базирана в САЩ, твърди, че разследването ѝ е установило, че един от доставчиците на Pop Mart е карал служителите си да работят прекомерни извънредни смени, да подписва празни или непълни договори и не им е давал платен отпуск.

От Pop Mart заявиха пред BBC, че разследват твърденията.

Превърналите се в култ пухкави кукли Labubu набират популярност по целия свят през последните години и са най-известни с продажбата им в т. нар. "слепи кутии", които крият съдържанието им от купувачите, докато не бъдат отворени.

Базираният в Пекин търговец на играчки заяви, че оценява подробностите от разследването и че "твърдо" ще изисква от компаниите, произвеждащи играчките му, да коригират практиките си, ако твърденията се окажат верни. Pop Mart добави, че провежда редовни одити на своите доставчици, включително годишни независими проверки от трети страни, извършвани от международно признати инспектори.

В доклад от неправителстваната организация CLW заявиха, че също са провели задълбочено разследване на производителя на играчки Labubu - Shunjia Toys Co Ltd, в южната китайска провинция Гуандун. От CLW вече са провели 51 лични интервюта със служителите на фабриката, за да обсъдят въпроси, свързани с набирането на персонал, договорите и условията им на труд.

Фабриката е основното производствено съоръжение за играчки на Pop Mart, за която работят над 4500 служители.

Неправителствената организация е сигнализирала за трудови проблеми във фабриката на Shunjia Toys Co Ltd в окръг Синфенг, включително за незаконни часове извънреден труд, неясни договорни практики и липса на обучение по безопасност и защита. Не е установен детски труд във фабриката, но се знае, че тя е наемала 16-годишни работници, които са били подложени на същите условия на труд като възрастните, без специални грижи, изисквани съгласно китайското законодателство, съобщават още от CLW.

Тя призова Pop Mart да предприеме "незабавни действия" за справяне с проблемите и във веригата си за доставки. Организацията с нестопанска цел заяви, че фирмата трябва да компенсира засегнатите работници и да гарантира, че производствената ѝ линия отговаря на китайските трудови закони и международно признатите трудови стандарти.

Такива съоръжения, наречени производители на оригинално оборудване (OEM), произвеждат продукти според ценообразуването и производствените графици, определени от клиента.

"В резултат на това условията на труд в OEM съоръженията са тясно повлияни от практиките за снабдяване на марки", казват от CLW.