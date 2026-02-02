Германската компания Brinell Compute проучва България в желанието си да изгради фабрика за изкуствен интелект край Пловдив, става ясно от публикувана стенограма на правителството. Планираната инвестиция възлиза на €3 милиарда, според вицепремиера и министър на иновациите в оставка Томислав Дончев.

Реализацията на проекта се очаква да стартира не по-късно от второто тримесечие на 2026 година.

Компанията Brinell Compute е регистрирана през септември 2025 година в Мюнхен с капитал от €25 000. Дружеството планира да разработва и изгражда фабрики за изкуствен интелект от следващо поколение, пише в сайта на компанията.

"Основната цел на компанията е създаване на дигиталната инфраструктура на утрешния ден."

Екипът на германското дружество успешно е реализирал над 4 GW енергийна инфраструктура в мрежов мащаб в цяла Европа, осигурявайки над €2,5 милиарда финансиране за енергийни проекти.

Според твърденията компанията е един от тримата инвеститори с намерение да изграждат центрове за данни и изкуствен интелект. Като ключов фактор за отпушване на подобни проекти се смята започването на проекта за изграждане на подводен оптичен кабел по дъното на Черно море, който ще свързва България с Турция и Грузия, а на по-късен етап и Украйна, пише Mediapool.