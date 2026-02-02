Финансовите пазари започнаха новата седмица в изключително волатилно настроение, като анализаторите говорят за "срив в металите", който разтърсва и капиталовите пазари.

Златото отстъпва след многомесечно поскъпване, което го изведе до поредица от рекордни върхове. То се срина с над 8% за сесията до $4465 за тройунция, след като само миналата седмица достигна рекордния максимум от почти $5600 за унция.

Среброто оправдава прякора си "Дяволски метал" заради волатилността - днес то се срина с 13%.

Майкъл Браун, старши стратег в Pepperstone, коментира пред Bloomberg: "Последният търговски ден на януари беше всичко друго, но не и спокоен, като беше доминиран от това, което може да се нарече само срив в металите. Златото приключи петък със загуби от 9% - най-лошият му ден от 2013 г. и четвъртият най-лош за последните 45 години. Среброто междувременно загуби до 35% в най-ниските си точки, преди да приключи деня с все още значителни 26% по-ниско - най-лошата дневна загуба в историята според данните на Bloomberg."

Тони Сикамор, анализатор в IG, съобщава, че златото е навлязло в мечи пазар. Той обяснява: "В три брутални сесии златото официално премина от бушуващ бичи пазар в мечи пазар според техническата дефиниция (спад от 20% или повече). Този вид скорост и мащаб е необикновен, дори в година, която вече видя параболични печалби и екстремна волатилност."

Не са само златото и среброто

Фючърсните цени на медта в Шанхай паднаха с повече от 9%, а калаят се срина с 11%. В Лондон цените на цинка са надолу с над 4%.

Платината се срина с 10% сутринта до $1945 за унция - миналата седмица тя достигна рекордните $2918/oz, преди да се сгромоляса в петък.

Петролът Брент е надолу с над 5% до $65,78 за барел, което според Reuters е най-стръмният спад за една сесия от повече от 6 месеца. Корекцията идва след като Доналд Тръмп заяви, че Иран "сериозно разговаря" с Вашингтон и намекна, че може да се постигне споразумение, което да избегне военни удари.

Какво предизвика срива?

И златото, и среброто тръгнаха надолу миналия петък - денят, в който Доналд Тръмп обяви, че ще номинира Кевин Уорш за следващ председател на Федералния резерв.

Уорш има репутация на по-ястребов политик от конкурентните кандидати, който иска да свие баланса на Фед, така че инвеститорите може да очакват по-стегната парична политика от очакваната.

Вивек Дхар, стратег по суровини в Commonwealth Bank of Australia, обяснява: "По-силният американски долар също оказва натиск върху благородните метали и други суровини, включително петрол и основни метали."

Но главният търговски анализатор на KCM Тим Уотерър твърди, че разпродажбата е с по-дълбоки причини: "Номинацията на Уорш, макар и вероятно да е първоначалният тригер, не оправдава размера на спада при благородните метали, като принудителните ликвидации и увеличените маржове имаха каскаден ефект."

Дългосрочната перспектива остава позитивна

С рязката корекция цената на златото се завърна към стойностите от средата на януари - преди последните ценови рекорди. Както при корекцията през октомври миналата година, спадът при твърде голям ръст в краткосрочен план може да бъде здравословен за дългосрочните перспективи, твърдят експерти.

"Резките движения не бива да се тълкуват като сигнал за паника, а като нормална част от пазарния цикъл. При над 100% поскъпване за година, корекция от 10% е нормална пазарна реакция", посочва Макс Баклаян от Tavex.

Въпреки волатилността, цената на златото остава значително по-висока спрямо нивата отпреди година, което показва, че дългосрочният тренд не е нарушен. Той е категоричен: "Златото не е инструмент за спекулация, то изисква дългосрочен хоризонт - поне 5 години".

Анализаторът Майкъл Хсуех също отбелязва, че тематичните фактори зад ръста на златото остават непроменени и например повишението на премиите на Шанхайската златна борса в края на миналата седмица е важен знак за засилен интерес. Затова и очакването му е да не видим трайно отслабване на цената.

"Моята дългосрочна прогноза остава, че златото ще премине психологическата граница от $10,000 за тройунция", заключава и Макс Баклаян.