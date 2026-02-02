Южнокорейските акции регистрираха драматичен спад в понеделник, като бенчмарк индексът Kospi се срина с над 5%, записвайки най-стръмното едно дневно понижение от повече от 3 месеца. Индексът затвори на 4949,67 пункта, спадайки с 274,69 пункта, или 5,26%, като се върна под психологическата бариера от 5000 пункта само ден, след като достигна рекордните 5300 за първи път в петък.

Волатилността беше толкова интензивна, че се активира sidecar механизмът и в 12:31 часа местно време за 5 минути бяха спрени заявките за продажба. "Прекъсвачът" се задейства автоматично, когато фючърсите на Kospi 200 се движат с повече от 5% за период над една минута. Това е първата подобна регулаторна намеса през тази година, докато миналата година механизмът беше активиран три пъти.

Фючърсите на Kospi 200 паднаха с до 5% по време на сесията, а технологичният индекс Kosdaq загуби 4,44%, затваряйки на 1098,36 пункта, след като по време на търговията беше спаднал до 1089,89.

Технологичните гиганти водят спада

Лидерите в сектора на технологиите пострадаха най-тежко. SK Hynix се срина с близо 8,69%, докато неговият най-голям акционер SK Square потъна с над 11%.

Пазарният лидер Samsung Electronics падна с около 6,29%.

Други водещи компании като Hyundai Motor, LG Energy Solution и Hanwha Aerospace също записаха спадове от над 4%.

Институционалните и чуждестранните инвеститори бяха основните продавачи, разтоварвайки акции на стойност 4,2 трилиона вона ($2,9 млрд.) до 14:50 часа.

За разлика от тях, дребните инвеститори се включиха като купувачи, регистрирайки нетни покупки от около 4,1 трилиона вона, опитвайки се да възползват от ниските цени.

В сегмента Kosdaq чуждестранните инвеститори останаха нетни купувачи с около 230 милиарда вона, а дребните инвеститори придобиха акции за 210 милиарда вона, което помогна на индекса да се задържи над нивото от 1,100 пункта.

Причините за срива

Южнокорейските акции последваха загубите на Уолстрийт от края на миналата седмица, когато Nasdaq спадна с близо 1%, а S&P 500 и Dow Jones се понижиха с около 0,4%.

"Корейските акции се плъзгат надолу, докато инвеститорите осмислят номинацията на Кевин Уорш за председател на Федералния резерв и възобновения скок на пазарната волатилност", коментира Ли Джей-уон, анализатор в Shinhan Securities.

Уорш е известен с по-твърдата си позиция относно паричната политика, което предизвика опасения за по-затегнати глобални финансови условия.

Допълнителен фактор е и несигурността около AI инвестициите, които са ключови за резултатите на големите доставчици на памети Samsung и SK Hynix.