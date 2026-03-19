Наскоро цената на швейцарския франк достигна до 11-годишен максимум спрямо еврото и продължи да поскъпва спрямо щатския долар, което прави швейцарските стоки по-скъпи в чужбина и свива печалбата на производителите. Затова главният изпълнителен директор на Swatch Group Ник Хайек се притеснява за бизнеса си, пише Reuters, цитирайки швейцарската телевизия SRF.

Според бизнесмена поскъпването на валутата-убежище излага на риск местната индустрия. Хайек, която компания притежава марки часовници, сред които Longines, Omega и Tissot, обвинява Швейцарската национална банка, че не реагира на поскъпването, защото се опасява да не бъде наречена "валутен манипулатор" от Съединените щати.

"Нямаме нищо против силен швейцарски франк, но настоящата му сила спрямо всички валути е толкова прекомерна, че става невъзможно да се продължи производството на промишлени продукти в тази страна. Притеснявам се, че Швейцарската национална банка не си дава сметка за проблема, тя мълчи, опасявайки се, че Доналд Тръмп може да я възприеме като валутен манипулатор и да я накаже с по-високи мита", казва Хайек.

По-рано този месец централната банка на Швейцария съобщи, че е по-склонна да се намеси на валутните пазари, за да спре бързото и прекомерно поскъпване на местната валута. А Хайек предупреждава, че по-малките производители могат да бъдат принудени да преместят производството си в чужбина или да затворят бизнесите си.

"Swatch Group търси възстановяване на платените суми за митата, наложени от американския президент, които възлизат на десетки милиони", коментира още изпълнителният директор.