Богдан Узелац е новият главен изпълнителен директор на Yettel България, считано от 1 май 2026 г., става ясно от официално съобщение.

Той наследява Джейсън Кинг, който поема поста главен изпълнителен директор на CETIN International.

Узелац е икономист по образование. Има повече от 20 години опит в телекомуникационния сектор.

Преди да се присъедини към Yettel България, той е бил ръководител в Beeline Русия, Telenor Дания и Yettel Сърбия, където е отговарял за управлението на клиентската база, ценообразуването и развитието на продуктовото портфолио.

"През последните години Богдан Узелац се утвърди като силен лидер с ясен фокус върху резултатите и ползите за клиента. В съвместната ни работа той доказа способността си едновременно да развива бизнеса и да движи напред трансформацията на компанията", е цитиран да казва Балеш Шарма, главен изпълнителен директор на групата e& PPF Telecom, част от която е Yettel.

Сега Узелац "ще ръководи компанията в следващия етап от развитието ѝ, с фокус върху дигитализацията и внедряването на изкуствения интелект, ускоряване на трансформационните проекти, разширяване на присъствието в бизнес и ICT сегмента, както и подобряване на предложенията към клиента и цялостното клиентско изживяване".

Именно предизвикателствата пред дигитализацията и променящата се технологична среда коментира Узелац пред Money.bg миналата година.

"Времето, за което потребителят задържа вниманието си, става все по-кратко и по-кратко. Претоварени сме с твърде много информация и данни. Затова е все по-важно как ще оформиш своето предложение, как ще го пакетираш и по какъв начин ще взаимодействаш с клиента в рамките на този кратък времеви прозорец. Има много поведенческа икономика", подчерта тогава той.