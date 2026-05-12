Bolt Food обяви, че разширява дейността си във Варна, като започва да предлага доставка на храна в третия по големина град в България, който е и една от най-популярните морски дестинации в страната. С присъствието си вече в трите най-големи града у нас, компанията продължава националната си експанзия с планове да въведе платформата и в други градове още тази година.

От днешния 12 май потребителите във Варна вече могат да поръчват чрез приложението Bolt Food от над 150 ресторанта, както и да планират доставки до 72 часа предварително.

Към момента селекцията на Bolt Food във Варна включва популярни местни и международни брандове като ресторант Fratelli, Le Chef, Пица Тавичката, Nutrio Bar, 43.12 Briz, Стария Чинар, Casa Felice и TacOcaT.

Платформата цели също да отрази динамичната кулинарна култура на Варна, като предлага на жителите и гостите на града удобен достъп до прясна морска храна, традиционна българска кухня, летни кулинарни предложения и популярни местни ресторанти, които оформят разнообразната гастрономическа сцена на града.

За да поръчват храна чрез Bolt Food, потребителите могат да изтеглят приложението Bolt Food, където ще могат да разгледат наличните ресторанти. Преди потвърждение на поръчката приложението показва крайната цена и очакваното време за доставка. За да заплатят поръчката, клиентите трябва да въведат данните на своята банкова карта в приложението (за съществуващи потребители на Bolt това става автоматично).

От старта на Bolt Food в България броят на ресторантите, кандидатствали и активни в платформата, е нараснал до над 1000. Чрез технологиите на Bolt Food, достъпа до съществуващата клиентска база и маркетинговите инструменти в приложението, ресторантите могат да разширят клиентската си база и да повишат своята разпознаваемост, като същевременно се фокусират върху качеството на храната и удовлетвореността на клиентите.

"Със старта на Bolt Food във Варна създаваме нови възможности за растеж за местните ресторанти и предприемачи в града. От утвърдени заведения в центъра и около Морската градина до нови концепции в популярни квартали и ресторантски зони, нашата платформа дава възможност на партньорите ни да разширят своя обхват, да оптимизират операциите си и да достигнат до нови клиентски сегменти.

С инвестицията си във Варна целим да допринесем за развитието на устойчив и силен сектор на храните и напитките — важна част от икономиката на града и неговата привлекателност както за жителите, така и за туристите", коментира Димитър Вутков, генерален мениджър на Bolt Food.

Bolt Food е наличен в България от май 2025-а година. От компанията подчертават, че осигуряват на партньорите-доставчици пълна прозрачност и контрол върху техните приходи.