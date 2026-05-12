Близо 1 милион мегаватчаса или приблизително 95 милиона кубически метра втечнен газ ще бъдат доставени на "Булгаргаз" от енергийния гигант Shell през Турция, става ясно от официално съобщение на държавното дружество.

След разтоварването в южната ни съседка синьото гориво ще достигне България чрез договора за капацитет с "Боташ". Причината да се използва Турция е плановият ремонт на терминала край Александруполис, в който "Булгаргаз" има 20% дял.

Количеството LNG ще бъде използвано за нуждите на българските потребители през летния сезон, посочват от "Булгаргаз". Търгът за този товар беше обявен на 29 април при поканени 37 компании. 5 са подали оферти, като тази на Shell е била "с най-конкурентни условия съобразно заложените критерии и изисквания".

Какви са точните параметри на печелившото предложение не става ясно от пресинформацията.

Товарът идва от САЩ и се очаква да пристигне в края на месеца.

Договорът, по който ще дойде нов газ за България, е предмет на сериозни политически полемики още от подписването си през януари 2023 г. Той е до края на 2035 г. и предвижда "Булгаргаз" да плаща всеки ден за резервиран капацитет и достъп до терминалите на "Боташ".

От "Булгаргаз" посочват, че след края на ремонта в Александруполис има планирана още една доставка, като тя ще е за нагнетяване на хранилището в Чирен за обезпечаване на част от потреблението през зимния сезон.

Според данните на Gas Infrastructure Europe, към 11 май то е едно от най-слабо запълнените в ЕС с едва 22,66%.