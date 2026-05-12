OpenAI официално обяви, че ще предостави на Европейския съюз достъп до новия си модел за киберсигурност, но на този фон Anthropic все още отлага пускането на Mythos в блока, съобщава CNBC.

Европейски партньори, включително бизнеси, правителства, кибер власти и институции на ЕС, като например службата на ЕС за изкуствен интелект, ще получат достъп до GPT-5.5-Cyber ​​на OpenAI, вариант на най-новия им модел за изкуствен интелект, съобщиха от компанията.

OpenAI обяви, че ще пусне модела в ограничен предварителен режим на проверени екипи по киберсигурност. Това се случи месец след като Anthropic пусна свой собствен модел, Mythos, който предизвика вълна от опасения относно кибератаки срещу критичен софтуер.

"Приветстваме прозрачността на OpenAI и намерението да даде на комисията достъп до новия модел", заяви говорителят на Комисията Томас Рение на брифинг за пресата.

Той потвърди, че е имало обмен между OpenAI и ЕС и че тази седмица са планирани допълнителни дискусии относно достъпа до модела.

"Това ще ни позволи да следим отблизо внедряването на модела и да се справим с опасенията за сигурността", добави той.

Въпреки че Mythos беше пуснат преди месец, Anthropic все още не е предоставила на ЕС достъп за предварителен преглед. ЕС обсъжда достъпа с Anthropic, каза Рение, но добави, че дискусиите са на "различен етап" от този с OpenAI. Макар че ЕК е провела "четири или пет" срещи с Anthropic, Рение каза, че дискусиите с компанията "все още не са на същия етап като решението, което имаме на масата от OpenAI".

"Лаборатории за изкуствен интелект като нашата не трябва да бъдат единствените арбитри на кибербезопасността, тъй като устойчивостта зависи от доверени партньори, работещи заедно", съобщи в изявление Джордж Осбърн, ръководител в OpenAI.

Той подчертава, че най-новите възможности на изкуствения интелекту свързани с киберсигурността, трябва да бъдат достъпни за голяма част от Европа, а не само за отбрани.

"Чрез Плана за действие на ЕС в областта на киберсигурността на OpenAI ще работим с европейските политици, институции и бизнеси, като предоставим достъпа до защитните инструменти, които да могат да се използват за укрепване на споделената сигурност, подкрепа на обществената безопасност и отстояване на европейските приоритети."