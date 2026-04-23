OpenAI назначи Еманюел Марил за първи управляващ директор на бизнеса на компанията в региона EMEA. Той е бивш регионален директор за Европа, Близкия изток и Африка на Airbnb. Това е първото подобно назначение за региона, като ходът цели да ускори международната експанзия на OpenAI на ключови пазари, включително Европа, Близкия изток и Африка.

Марил ще бъде базиран в Париж и ще отговаря за бизнес развитието и търговските операции в региона. Той ще докладва на главния стратегически директор на OpenAI Джейсън Куон.

"Наистина съм развълнуван да споделя, че се присъединявам към OpenAI като управляващ директор за EMEA... Стартира нова глава - нямам търпение да започна!", написа Марил в профила си в LinkedIn.

"Изкуственият интелект вече трансформира начина, по който работя... В целия EMEA хора, бизнеси и предприемачи изграждат и внедряват иновации с него всеки ден", посочва още той.

Източник: LinkedIn

В изявление компанията подчертава, че търсенето на продукти като ChatGPT и Codex продължава да расте бързо в глобален мащаб, което налага разширяване на международните операции.

Назначението идва в момент, в който OpenAI се опитва да увеличи дела на платените корпоративни клиенти, за да компенсира високите разходи по разработката на модели. Според компанията, бизнес абонаментите в региона EMEA са нараснали 7 пъти на годишна база към февруари, макар без да се посочват конкретни приходи.

Според по-ранни данни, цитирани от Bloomberg News, годишните приходи на OpenAI са надхвърлили $20 милиарда, което подчертава бързия мащаб на комерсиализацията на изкуствения интелект.

Фокус: Европа

В Европа обаче компанията се сблъсква с нарастващ регулаторен и политически натиск. Част от институциите и бизнес лидерите в региона предупреждават за зависимост от американски технологии, докато европейски стартъпи като Mistral AI се позиционират като алтернатива на американските AI гиганти.

Паралелно с това OpenAI преразглежда част от инфраструктурните си планове. Компанията временно спря проекта си Stargate във Великобритания, като посочи регулаторни ограничения и високи енергийни разходи като основни причини. Партньорът й Microsoft също пренасочи част от капацитета към центрове за данни в Норвегия.

Въпреки това OpenAI продължава да разширява търговското си присъствие в Европа чрез сделки с банки, фармацевтични компании и медии, както и чрез партньорства с правителства в Германия, Гърция и Ирландия.

За пазари като България назначението е индиректен сигнал, че компанията ще структурира по-ясно регионалните си операции в Европа. Дали това ще доведе до ускорен достъп до корпоративни AI решения чрез партньорски канали, предстои да разберем.