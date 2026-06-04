Българската компания "Мега груп" (част от холдинга "Мегаинвест") ще строи производствени мощности и офис пространство в Индустриална зона "Белес" в сръбския Димитровград, съобщават медии от западната ни съседка.

Очаква се да бъдат разкрити до 175 работни места.

"За нашия град всяка инвестиция е важна, особено такава, която се измерва в милиони евро. Тази инвестиция е от изключително значение за община Димитровград. Радвам се, че всичко премина гладко, че всички условия бяха изпълнени и че на "Мега Груп" беше дадена възможност да продължи да инвестира. Сега въпросът е за сроковете, или по-скоро за динамиката на строителството на бъдещите заводи и складови мощности, които инвеститорът планира в рамките на Свободната зона", коментира пред RTV Caribrod кметът на Димитровград Владица Димитров.

Проектът е първи в зоната от 2019 г. насам, като за него се говори от години.

Източник: Free Zone Pirot

"Мегаинвест", която у нас е активна в изграждането, ремонта и поддръжката на пътища, представи намерението си за изграждане на индустриални площи в Сърбия още през есента 2022 г., като тогава очакването беше строителството да започне през 2023 г.

Параметрите на комплекса са обща площ от 18 600 м2 с 6200 м2 халета, административна сграда, ресторант и система със соларни панели. Ще има и големи хладилни помещения.

Плановете бяха около 1500 квадратни метра да се използват за пакетиране на ядки и снаксове от фирмата "Мега Груп 21" ДОО, която според регистрацията ѝ е търговец на едро с хранителни стоки. Останалата площ се очаква да се предлага на инвеститори и заинтересовани производствени компании. Възможно е обаче концепцията междувременно да се е променила.

Собственикът на българската компания Цветан Цветанов коментира пред местните медии, че инвестицията е възможност за разширяване на икономическото сътрудничество между Сърбия и нашата страна.