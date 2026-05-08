Сърбия подписа договори на стойност €1,3 милиарда с китайската компания Shandong за изграждането на близо 90 км от скоростния път "Вожд Караджордж". Това е пореден мащабен инфраструктурен проект, който предстои да бъде реализиран с китайско участие и финансиране.

Документите обхващат предварително финансиране, проектиране и строителство на т. нар. Сектор 2 и Сектор 3 от трасето. Те бяха подписани в Белград от сръбския министър на строителството, транспорта и инфраструктурата Александра Софрониевич, директора на държавната компания "Коридори на Сърбия" Александър Антич и ръководителя на сръбското подразделение на Shandong.

По данни на сръбските власти проектът е на стойност €1,3 милиарда за близо 90 километра трасе. Проста сметка показва, че това означава ориентировъчна цена от над €14 милиона на км, макар че в проекта се включват проектиране, предварително финансиране и изграждане на пътни възли и съпътстваща инфраструктура.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че строителството трябва да започне още през юли или август, като китайската компания ще осигури предварителното финансиране на проекта. По думите му предстои отчуждаване на около 730 хектара земя.

Първата фаза включва 83 км нов път и трябва да бъде завършена в рамките на три години. Втората фаза, планирана до 2035 г., ще добави още 42 км, с което общата дължина на трасето ще достигне 125 км.

Новата пътна артерия ще свързва Мали Пожаревац, Младеновац, Орашац и Аранджеловац, както и районите около Лазаревац и Лиг. Целта е да бъде осъществена връзка между магистрала "Милош Велики" и паневропейския Коридор 10. Според властите проектът трябва да стимулира икономическото развитие на централна Сърбия, да подобри логистиката и да привлече нови инвестиции в региона.