Кремъл няма да компенсира бизнеса за загубите от масовите спирания на интернет, заяви говорителят на президента Дмитрий Песков. "Мерките се вземат в рамките на действащия закон и са необходими за сигурността на гражданите, което е абсолютен приоритет", каза той, отхвърляйки въпроса за каквато и да е подкрепа.

Само в Москва загубите на предприемачите от прекъсванията се оценяват на 1 млрд. рубли на ден, посочва The Moscow Times. На 9 май столицата ще бъде отрязана от мрежата изцяло — включително от т.нар. "бели списъци" с разрешени сайтове, съобщи Министерството на цифровото развитие.

Целта: "осигуряване на безопасността на празничните мероприятия".

Дигитална желязна завеса

Временните прекъсвания на мобилния интернет се появиха за пръв път през май 2025 г. и продължават и до днес — първоначално в граничните зони, а към средата на лятото вече в почти всички региони.

Според годишния доклад на Top10VPN, Русия е регистрирала най-много часове на интернет цензура и спирания в света за 2025 г. — 37 166 часа, засегнали около 146 милиона души, повече от три пъти над следващата в класацията Пакистан. Икономическата цена: оценените загуби за руската икономика надхвърлят 11,9 млрд. долара — повече от сборните загуби на всички останали държави в класацията.

Една от очевидните причини за прекъсването на комуникациите са украинските дронове за далечно действие, които прелитат стотици километри навътре в Русия, за да поразят рафинерии, военни заводи и всякаква друга важна инфраструктура. Надеждата на Москва е, че без достъп до интернет безпилотниците няма да могат толкова лесно да намират целите си, но е видимо, че вече се използват машини с високо равнище на автономия, които намират целите си сами.

Зад спиранията обаче стои и системна стратегия. От 1 март 2026 г. влязоха в сила нови правила, даващи на регулатора Роскомнадзор правомощията да изолира руския сегмент на интернет — Рунет, от глобалната мрежа при "заплахи за стабилността и сигурността".

Планът е дългосрочен: стратегията е разписана за шест години — от 1 март 2026 до 1 март 2032 г. Паралелите с китайската "Велика защитна стена" са очевидни, но за разлика от Китай, Русия се опитва да наложи контрол върху мрежа, изначално проектирана като отворена.

Бизнесът се задушава

Блокадите удрят сектори, които вече се задъхват. Малкият и средният бизнес е пострадал най-тежко — той разчита изцяло на онлайн услугите и цифровата комуникация с клиенти, без да може да се адаптира бързо, докато едновременно понася увеличено данъчно бреме.

Песков напомни, че Путин е изисквал да се гарантира работата на "белите списъци" и гражданите да бъдат предупреждавани предварително — признание, че дори контролираният достъп не функционира надеждно.

Цифрите са красноречиви: за целия 2025 г. дейност са прекратили 38% от индивидуалните предприемачи, а само за първото тримесечие на 2026 г. — още 34%.

Около 70% от ръководителите на фирми отчитат спад в приходите, а близо 95% — влошено финансово положение. Федералните средства за подкрепа на МСП за периода 2025-2030 г. са с 21% по-малко от предходния петгодишен период, а в първото тримесечие директната бюджетна помощ е намаляла наполовина.

Интернет спиранията са поредното бреме върху бизнес, вече притиснат от забавяща се икономика, свиващо се търсене и растящи данъци — и без изгледи за облекчение от Москва.