В Русия рязко нарасна обемът на наличните пари в обращение - за периода юли-септември те са се увеличили 659 милиарда рубли. Това е пет пъти повече от ръста за аналогичния период на 2024 година, когато беше само 137 милиарда, сочат данни на Централната банка, анализирани от в."Известия".

По-значителен ръст - с 1,1 трилиона рубли, за същите месеци е регистриран единствено през първата година на пълномащабната война в Украйна на фона на нестабилната икономическа ситуация.

Централната банка по-рано отбеляза, че руснаците започнаха да теглят кеш по-често заради редовните спирания на интернет, които стартираха през май от Москва. В момента прекъсвания на мрежата се засичат ежедневно в над 50 региона, показват данни на проекта "На връзка".

В Уляновска област мобилният интернет беше изключен до края на войната - първият такъв случай в страната.

Факт е, че за мнозина руснаци това стана сигнал, че е необходимо да имат при себе си определен запас от пари в брой, посочва пред изданието главният макроикономист на "Финам" Олга Беленкая.

Освен това търсенето на кеш нарасна и заради засиления банков контрол върху подозрителни операции, поради който масово се блокират преводи и карти.

Хората се опасяват и от повишеното внимание на данъчните органи към парите им, отбелязва старши анализаторът в инвестиционната компания "Риком-Траст" Валерия Попова.

От 1 юли 2025 година към банковия контрол се включи Федералната данъчна служба - в рамките на борбата с укриването на данъци тя получи право да проверява целенасочено карти при подозрителни преводи или несъответствие между доходи и салда по сметки. Данъчните са силно мотивирани да пълнят държавната хазна, която е силно натоварена от разходите за военната авантюра в Украйна.

Банковият сектор вече се сблъска с отлив на средства - за първото полугодие той възлиза на около 200 милиарда рубли според данни на ЦБ. Широката употреба на пари в брой затруднява контрола върху парите и проследяването на операции, създавайки условия за отклонение от данъци и растеж на сивата икономика.