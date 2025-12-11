Русия през 2026 г. забранява износа на златни кюлчета. Властите ще ограничат и износа на парични средства с неизвестен произход. Това обяви вицепремиерът Александър Новак по време на заседанието на Съвета за стратегическо развитие и национални проекти, пише "Комерсант".

В Русия вече действа забрана за износ на отпадъци и скрап от благородни метали. Тя е удължена до 31 май 2026 г. Тези мерки са въведени, за да се увеличи използването на производствения капацитет на руските предприятия.

Посочените мерки са насочени към "изсветляване" на икономиката, коментира Новак. Правителството смята, че чрез тях делът на сивата икономика в брутния вътрешен продукт (БВП) на Русия да намалее с 1,5 процентни пункта за три години.

По оценки на Министерството на финансите, този показател сега е 10-12% от БВП. От 2027 г., бюджетите на всички нива (държавен, по региони и т.н) годишно ще получават до 1 трилион рубли допълнителни приходи благодарение на "изсветляването" на пазара, добави Александър Новак.