Русия, която е най-големият износител на пшеница в света, определи нулево мито за износ на пшеница, царевица и ечемик, считано от днес, 10 декември, 2025-а година. Мярката е насочена към подкрепа на местните фермери на фона на намаляващите приходи от износ, но идва на фона на продължаващия рязък спад на доставките, който директно удря селскостопанския сектор на страната, съобщава UkrAgroConsult.

От юли до ноември тази година руският износ на зърно е спаднал с 13,3% на годишна база - от 30,1 милиона тона до 26,1 милиона тона, което прави малко вероятно страната да повтори рекордните обеми от миналия сезон.

Отмяната на експортните мита едва ли ще подобри съществено ситуацията, тъй като негативно влияние на експорта оказва засилването на руската рубла до 76 рубли за щатски долар. От друга страна увеличението на експорта през ноември не е еспяло да компенсира спада в предходните месеци, а рентабилността на агросектора продължава да пада.

Източник: iStock

Натискът върху руския експорт нараства

Натиск върху експорта на Руската федерация оказва и глобалното състояние на пазарите, като от Организацията по прехрана и земеделие (FAO) продължават да поддържат прогнозата си за рекордно производство на зърно, което през текущия сезон да надмине 3 милиарда тона и увеличение на запасите до 925,5 милиона тона догодина.

Въпреки че през миналия месец се наблюдаваше умерено увеличение на доставките, то беше недостатъчно, за да компенсира спада през предходните месеци, а рентабилността на селскостопанския сектор продължава да пада.

На този фон на свръхпредлагане, индексът на цените на зърнените култури на FAO спадна с 5,3% на годишна база през ноември, което допълнително усложни позицията на Русия като основен износител на зърно.