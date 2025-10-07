Русия ще намали износа на зърно през 2025/26 г., основно поради ниските цени на международните пазари. Тази тенденция би могла да се промени, при евентуално подобрение на конюнктурата на световния пазар, каза вицепремиерът Дмитрий Патрушев на среща с руския президент Владимир Путин.

"През 2025 г. се очертава приходите от износ на селскостопанска продукция да продължат да растат в почти всички направления, с изключение на зърнените култури. Тук ситуацията не е много добра, започнахме да изнасяме по-малко зърно. Това се дължи основно на много ниските цени на международните пазари. Но, разбира се, зърното от Русия остава търсено сред чуждестранните купувачи и разбираме отлично, че при промяна на ценовите условия, обемът на доставките ще се увеличи значително", обяснява ситуацията руският вицепремиер.

Както се съобщава, според прогнозата на Министерството на земеделието на страната, износът на зърно през селскостопанската 2025/26 година (юли 2025 г.-юни 2026 г.) може да достигне 53-55 милиона тона, включително 43-44 милиона тона пшеница. През изминалата селскостопанска година са изнесени 53 милиона тона зърно, включително 44 милиона тона пшеница.

По данни на Федералната митническа служба на Русия, през първото полугодие (януари-юли) на 2025 г., приходите от износ на селскостопанска продукция възлизат на общо 20,5 милиарда долара, което е с 14,2% по-малко в сравнение със същия период на миналата година (23,9 милиарда долара). Вносът на селскостопански продукти и хранителни продукти обаче се е увеличил с 15,1%, достигайки във финансово изражение 24,3 милиарда долара, спрямо 21,1 милиарда долара през периода януари-юли 2024 г.

За цялата 2024 г., по данни на Федералната митническа служба, Русия е изнесла хранителни продукти и селскостопански суровини (без текстил) на обща стойност 42,6 милиарда долара, което е с 1,1% по-малко в сравнение с 2023 г. (43,1 милиарда долара).