От 8 до 10% по-скъпа става още от началото на годината задължителната застраховка "Гражданска отговорност", пише "24 часа" в свой материал. Така в момента млад водач в голям град с до 5 години стаж трудно се намира полица под 205 евро (400 лева), докато в средата на миналата година при същите условия цената е била 370-380 лева, посочва изданието.

Проверка на Money.bg показва сходен резултат - 23-годишен водач с 3 години зад волана в столицата и скромен по характеристики бензинов автомобил от 2010 г. би се наложило да плаща до над 350 евро на година при някои застрахователи, а масово офертите са значително над €200.

Според "24 часа" причината е общото поскъпване на ремонтите и обслужването на автомобилите, които сами по себе си също вече струват много повече пари, отколкото преди няколко години.

Допълнителен скок някои водачи ще усетят след февруари, когато най-накрая системата "бонус-малус" ще заработи. Държавата се отказа от най-суровия вариант с използване на данни от МВР за нарушенията и вече Гаранционният фонд ще дава достъп на застрахователите до информация за щетите на всеки водач, като чрез нея фирмите ще могат да правят досиета и да определят по собствени правила колко по-скъпа или по-евтина ще е "Гражданска отговорност".

През следващия месец критериите за оценка ще трябва да станат публични. Има обаче и неясноти, които Комисията за финансов надзор ще трябва да премахне с наредба. "Сива зона" към момента са препродажбите на автомобили, както и карането на семейните и служебните возила от лица извън титуляря по полицата. Ще трябва и да се регламентира колко време назад ще гледат застрахователите за провинения.