Валидната гражданска отговорност е не просто формалност, а задължителна гаранция за сигурността на всички участници в движението. Навременната ѝ проверка ви предпазва от глоби, излишни рискове и неочаквани разходи при ПТП или други инциденти.

Как да избегнете неприятни изненади и кои са реалните ползи от навременната проверка на гражданска отговорност, ще научите в следващите редове.

Валидност на застраховката "Гражданска отговорност"

Когато притежавате моторно превозно средство, сигурността на пътя започва с периодичната верификация на гражданската отговорност. Всеки ден много шофьори несъзнателно рискуват, когато не знаят дали тяхната полица е все още активна. Тя е за срок от 12 месеца, като след изтичането ѝ трябва да се поднови незабавно.

За да избегнете неприятни ситуации, трябва да направите своевременна проверка на гражданската отговорност. Валидната полица гарантира защита и спокойствие при ПТП, а пропускът може да доведе до сериозни последици.

Защо проверката е важна?

Всяко забавяне или пропуск в потвърждението на валидността на гражданската отговорност може да има директно отражение върху вас и останалите участници в движението. Експертите от SDI споделят защо е важно да следите нейния краен срок:

при катастрофа, липсата на активна застраховка означава, че поемате всички щети лично;

невалидната полица води до сериозни глоби и отнемане на номера на вашите автомобили;

без редовно проследяване рискувате при инцидент да не получите обезщетение от своята застраховка;

при пътна проверка органите на реда могат да спрат колата ви от движение до представяне на валидна полица.

Установяването на това дали застрахователният договор е валиден не само предпазва, но и укрепва доверието между шофьори и институции. Редовната проверка създава усещане за сигурност и отговорност, което прави движението по пътищата по-спокойно и предвидимо за всички.

Как може да се извърши?

Проверката на гражданската отговорност е лесен и бърз процес. Можете да въведете регистрационните номера на своето моторно превозно средство в онлайн платформа и веднага да видите дали застраховката е активна и до кога важи. Друг практичен вариант е да проверите директно в издадената полица, където ясно са посочени началната и крайната дата.

Ако предпочитате, можете да се обърнете към застрахователния си брокер. Той ще направи проверка на гражданската отговорност вместо вас и ще ви напомни за изтичащия срок, предпазвайки ви от глоби или поемане на всички щети при ПТП.