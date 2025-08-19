От януари собствениците на електрически тротинетки и други превозни средства за лична мобилност в Испания ще трябва задължително да имат застраховка "Гражданска отговорност". Това предвижда промяна в Закона за застраховките на автомобили, вече одобрена от Конгреса на страната.

Подобни текстове неотдавна бяха гласувани и у нас.

Мярката в Испания цели да защити пострадалите при инциденти, тъй като досега често се стигаше до случаи, в които виновният водач не можеше да изплати обезщетение.

Новата регулация въвежда и определението "леко лично превозно средство" - електрически устройства с една седалка, тегло под 25 кг и скорост до 25 км/ч. По-тежките модели няма да могат да се движат с повече от 14 км/ч.

Въпреки това полицията често засича модификации на двигатели и батерии, които позволяват скорости над 60 км/ч, както и возенето на повече от един човек - практика, която допълнително увеличава риска.

Регистър на тротинетките

Застраховката ще бъде съчетана със създаването на национален регистър на е-тротинетките, който трябва да заработи до 2 януари на следващата година. Отговорността ще бъде на пътната полиция, но все още има много неясноти.

Федерацията на превозните средства за лична мобилност изчислява, че към края на 2023 г. в Испания е имало около 5 милиона такива превозни средства, но официални данни липсват.

Междувременно редица градове ограничават използването им. В Мадрид например бяха отменени разрешителните на фирмите за споделени тротинетки заради проблеми със сигурността на пешеходците.

Допълнително испанската асоциация за технически преглед на превозни средства настоява тези устройства също да преминават периодична проверка, за да се предотвратят незаконни модификации и рискове от пожари. От 2027 г. ще могат да се движат само модели, преминали хомологация - процесът на сертифициране за безопасност и съответствие със стандартите.

Законодателната реформа засяга и режима на обезщетенията. Предвижда се по-бърза процедура за изплащане, без съдебни дела, с възможност за медиация и достъп до безплатни полицейски протоколи. Сроковете за медицински оценки и експертни доклади ще бъдат съкратени.

Размерът на покритията ще се актуализира спрямо инфлацията, а кръгът на обезщетените ще се разширява, включително за хора, полагащи домакински труд.

Консорциумът за застрахователни компенсации ще поема щетите и при три нови ситуации: ако застрахователят е неплатежоспособен, ако произшествието е умишлено или ако превозното средство се движи без задължителна полица.

Спорни промени в България

В средата на юли и българското Народно събрание одобри на второ четене законови промени, засягащи електрическите тротинетки. В Закона за движение по пътищата (ЗДвП) беше добавено задължение водачите им да притежават валидна застраховка "Гражданска отговорност", а превозното средство да е регистрирано.

До тук всичко е наред, но се получава противоречие с Кодекса за застраховане (КЗ). Владислав Стоицов, председател на Управителния съвет на Българската асоциация за електромобилност (БАЕМ), обясни в телевизионно интервю, че според Асоцията на българските застрахователи регистрацията на тротинетките е невъзможна към този момент.

Според Кодекса на застраховането, за да бъде застраховано едно превозно средство, то трябва да има номер на шаси и да бъде регистрирано в КАТ. Чисто фабрично електрическите тротинетки имат единствено сериен номер. В същия момент промените в ЗДвП задължава регистрацията на тези превозни средства да се извършва от общините в цялата страна. За това те имат срок от 4 месеца, а притежателите им - 6 месеца, за да го направят.

За да се разреши този законов "омагьосан кръг", според Стоицов е необходимо да се направи промяна и в КЗ. Тук идва друг проблем. Изискването за гражданска застраховка влиза в сила от 7 септември, а до края на август парламентът е в лятна ваканция и няма да има физическата възможност да приеме каквито и да са промени.

По този начин ползвателите на е-тротинетки ще бъдат "в нелегалност", ако ги изпозлват след тази дата.

Другите възниканли неясноти от промените в ЗДвП е дали регистрираната в една община тротинетка ще мжое да се управлява на територията на друга. Правилата за регистрацията им се възлагат на общините, но според Георги Еленков от Националното сдружение на общините същите нямат готовност за приемане на наредба за регистрация на електрическите тротинетки.

Друга значима промяна в ЗДвП е забраната за управление на тези превозни средства в тъмната част на денонощието. Това според притежателите им ще ги принуди да изпозлват личните си автомобили, а не по-екологичните тротинетки.

Не е ясно как ще се отрази тази и останалите промени и на фирмите за споделена мобилност, които предлагат електрически тротинетки в големите градове като София, Пловдив, Варна и Бургас. В момента основно те са Lime и естонската Bolt.